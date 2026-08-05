SENA แท็กทีม TOA ลุย Green Supply Chain ตัดวงจรคาร์บอน Scope 3

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จับมือ TOA ยกระดับแนวคิด SENA Low Carbon ผสานพลังองค์กรชั้นนำร่วมขับเคลื่อนอสังหาริมทรัพย์ยั่งยืน ผ่านการจัดการขยะก่อสร้าง คัดสรรสีและวัสดุรักษ์โลกมาตรฐาน EPD และฉลากลดโลกร้อน ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มคอนโด COZI ได้มากกว่า 8.8 หมื่น กก. คาร์บอนฯ มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้อยู่อาศัยพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
นางสาวศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาโครงการและผลิตภัณฑ์ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ผกล่าวว่า เพื่อยกระดับแนวคิด SENA Low Carbon ด้วยการขับเคลื่อนกลยุทธ์ “SENA Green Supply Chain – Carbon Product Reduction” เร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 3 ซึ่งเป็นห่วงโซ่อุปทานที่ท้าทายที่สุดของภาคอสังหาฯ ล่าสุด เสนาฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ในฐานะ Strategic Green Partner ด้านสี ฝ้า และยิปซัม เพื่อลดคาร์บอนตั้งแต่ขั้นตอนผลิตวัสดุ การก่อสร้าง ไปจนถึงการอยู่อาศัยจริง
“ก๊าซเรือนกระจกในภาคอสังหาฯ กว่า 70% เกิดขึ้นใน Scope 3 เสนาจึงมุ่งสร้าง Low Carbon Ecosystem ร่วมกับพันธมิตร เริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ Carbon Footprint ของวัสดุ คัดเลือกผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ ตลอดจนร่วมพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม”
สำหรับ ความร่วมมือกับ TOA เป็นการนำร่องประเมินผลในโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ COZI ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 ทำเล ได้แก่ รามอินทรา–คู้บอน, บีทีเอส สะพานใหม่, ศรีนครินทร์ 38, ตากสิน–จอมทอง และลาดพร้าว 107 พบว่าสามารถลดขยะก่อสร้าง (Construction Waste) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 88,580 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 8,800 ต้น นอกจากนี้ยังขยายการใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกไปยังโครงการอื่นๆ เช่น SENA Park Grand, SENA Grand Home, PITI Sukhumvit 101, Niche Pride Ekkamai, Niche Mono และ Flexi
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า TOA เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emissions ปี 2050 ด้วยกลยุทธ์ "7-Green" และทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ "Total Solution for Living" โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 และ 2 ได้แล้ว 22.6% (เมื่อเทียบปีฐาน 2564) พร้อมส่งผ่านนวัตกรรมสีรักษ์โลกที่ได้รับฉลาก EPD และฉลากลดโลกร้อน (CFR) มากที่สุดในไทย ให้กับโครงการของเสนาฯ
โดย ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ประกอบด้วย SuperShield Organic Care สีนวัตกรรมจากพืช, SuperShield สะท้อนความร้อนสูงถึง 99.2% ช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงสีรองพื้นในตัว Shield 2in1 และ 4Seasons 2in1 ที่ลดขั้นตอนงานก่อสร้าง ลดขยะ และปลอดภัยด้วยค่า VOCs ต่ำ สะท้อนว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้างสามารถผนึกกำลังสร้าง Green Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยของไทยอย่างยั่งยืน