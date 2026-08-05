ไทยดับฝัน SpaceX ขอตั้งธุรกิจดาวเทียมในไทย ลุกล้ำอธิปไตย

ไทยดับฝัน SpaceX ถือหุ้น 100% ในธุรกิจดาวเทียม สวนข้อเรียกร้องกลางโต๊ะเจรจาการค้าสหรัฐฯ ย้ำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไม่ใช่สินค้าสำหรับแลกผลประโยชน์ พร้อมขีดเส้นแดงปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ
Bloomberg รายงานว่า ไทยยืนยันว่าจะไม่อนุญาตให้บริษัทสหรัฐฯ จัดตั้งกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมในประเทศไทย โดยให้ต่างชาติถือหุ้นเต็ม 100% ระหว่างการเจรจาการค้ากับรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากมองว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของประเทศ
นางกิริฎา เภาพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ว่า ประเด็นดังกล่าวจะถูกนำกลับมาหารืออีกครั้ง เมื่อการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ กลับมาดำเนินต่อในช่วงปลายเดือนนี้
นางกิริฎาระบุว่า ธุรกิจที่ฝ่ายไทยไม่ต้องการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนด้วยการถือหุ้นทั้งหมด คือบริการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำ เนื่องจากเป็นประเด็นด้านอธิปไตย พร้อมระบุว่าบริษัทสหรัฐฯ ที่ต้องการเรื่องนี้อย่างจริงจังคือ SpaceX
ทั้งสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ หรือ USTR และ SpaceX ไม่ได้ตอบกลับคำขอแสดงความคิดเห็นจาก Bloomberg
SpaceX ของอีลอน มัสก์ กำลังพยายามผลักดันให้ได้รับสิทธิ์เข้าถึงตลาดไทยมากขึ้น เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink ขณะที่กฎหมายไทยจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมบางประเภทไว้ไม่เกิน 49%
Bloomberg ระบุด้วยว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไทยปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ไทยเคยปฏิเสธข้อเสนอของ SpaceX ที่ต้องการตั้งบริษัทลูกซึ่งต่างชาติถือหุ้น 100% มาแล้ว
สำหรับการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ไทยเสนอเพิ่มการนำเข้าเครื่องบิน ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ถั่วเหลือง และข้าวโพดจากสหรัฐฯ รวมถึงลดภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการเหลือ 0% และยอมรับมาตรฐานสหรัฐฯ สำหรับสินค้าประเภทเนื้อวัว เนื้อแกะ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างไรก็ตาม ไทยจะไม่ให้สิทธิในลักษณะเดียวกันแก่เนื้อหมูจากสหรัฐฯ
เป้าหมายสำคัญของไทยในการเจรจาครั้งนี้ คือการรักษาอัตราภาษีที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากสินค้าไทยให้อยู่ต่ำกว่าระดับ 19% ซึ่งเป็นระดับที่ทั้งสองฝ่ายเคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้
รายงานระบุว่า หลังศาลฎีกาสหรัฐฯ มีคำตัดสินกระทบต่อแนวทางการเรียกเก็บภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ จึงเปิดการสอบสวนภายใต้มาตรา 301 ในหลายกรณี ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ปัจจุบันไทยถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 12.5% จากคำวินิจฉัยของ USTR ที่ครอบคลุม 60 ประเทศ ในประเด็นการดำเนินมาตรการจำกัดการค้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับ และไทยยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอีกกรณีหนึ่งเกี่ยวกับปัญหากำลังการผลิตส่วนเกิน
ที่มา: Bloomberg วันที่ 5 สิงหาคม 2569