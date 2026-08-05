GFC เอ็มโอยู รพ.รวมใจรักษ์ยกระดับบริการผู้มีบุตรยาก เชื่อมต่อการดูแลครบวงจร

เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ ผนึกกำลังโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ เอ็มโอยู ขยายความร่วมมือ สนับสนุนด้านการตลาด ยกระดับการให้บริการ โดยเพิ่มให้บริการด้านสูตินรีเวชกรรมและบริการทางด้านรักษาภาวะมีบุตรยาก รวมทั้งส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ให้คำปรึกษา ที่รพ.รวมใจรักษ์หวังตอบโจทย์ลูกค้าครอบคลุมในทุกมิติ พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้า สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน
บมจ. เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ หรือ GFC ผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์สำหรับผู้มีบุตรยาก นำโดย ภก.นที ตั้งจิตรสดใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับ นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ,นายแพทย์สุนทร ศรีทา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด ในนามโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยและยกระดับการให้บริการด้านสูตินรีเวชและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แบบครบวงจร โดย MOU ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
ภก.นที ตั้งจิตรสดใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GFC กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีภาวะมีบุตรยาก โดยผสานศักยภาพของทั้งสององค์กร ทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ได้รับบริการได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
“ความร่วมมือครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อมอบการดูแลรักษาที่ครอบคลุมและครบวงจรแก่ผู้รับบริการ จะเริ่มตั้งแต่บริการรับฝากไข่ (Egg Freezing) และการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) ไปจนถึงขั้นตอนการฝากครรภ์ (ANC) และการคลอดบุตร รวมถึงบริษัทจะส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เข้าปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษา ที่โรงพยาบาล ตามวันและเวลาของตารางออกตรวจแพทย์ที่ตกลงกัน”ภก.นทีกล่าว
สำหรับผู้ที่สนใจ มีความประสงค์เข้ารับบริการทางการแพทย์ด้านสูตินรีเวช หรือบริการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ของ รพ.รวมใจรักษ์ โดย GFC ให้บริการทางด้านแพทย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ของ GFC ออกตรวจผู้รับบริการของโรงพยาบาลรวมถึงบริการทางด้านการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) และบริการห้องปฏิบัติการของ GFC เพื่อเป้าหมายอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ของผู้รับบริการของโรงพยาบาลแบบครบวงจร กระทั่งผู้รับบริการของโรงพยาบาลฝากครรภ์และคลอดบุตร
การผนึกกำลังระหว่างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของทีมแพทย์ผู้รักษาผู้มีบุตรยากและนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนจาก GFC เข้ากับมาตรฐานทางการแพทย์ที่เป็นมืออาชีพและการดูแลแบบองค์รวมของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ความร่วมมือนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ที่กำลังมองหาการรักษาภาวะมีบุตรยาก ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งสองฝ่ายยังมีเจตนารมณ์ที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือไปยังโครงการอื่นๆ ในอนาคต เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้ป่วยร่วมกันต่อไป
“ความร่วมมือกับรพ.รวมใจรักษ์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ GFC ที่ต้องการส่งมอบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่บริษัท มุ่งเน้นโดยการจัดกิจกรรม และขยายการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติ ” ภก.นที กล่าว
ทั้งนี้บริษัทมีแผนในปีนี้ที่จะร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลอื่นๆ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด และมองหาการลงทุน ธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี AI มาใช้ เพื่อสร้าง New S-Curve ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าด้วยการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ของ GFC ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืน