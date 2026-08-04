CLICX ขู่ “สายบิด” ในโซเชียล ถ้าเบี้ยวหนี้สินเชื่อ โดนแบล็คลิสเครดิตบูโรแน่

CLICX เตือน “สายบิด” เบี้ยวหนี้สินเชื่อ เจอดำเนินคดี แถมโดนแบล็คลิสเครดิตบูโร หลังเกิดกลุ่ม "สายบิด" ในโซเชียลมีเดีย ชักชวนกันกู้สินเชื่อดิจิทัล แล้วตั้งใจไม่ชำระคืน เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นแอปเงินกู้นอกระบบ
ธนาคารคลิกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ CLICX ในฐานะธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) รายแรกของประเทศไทย โดยนำร่องด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝาก และเปิดให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อดิจิทัล “CLICX พร้อมใช้” ที่อนุมัติรวดเร็วผ่านระบบ AI
หลังจากการเปิดตัวสินเชื่อของ CLICX ทำให้เกิดปรากฎการณ์ดราม่าบนโลกออนไลน์ เมื่อมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียโพสต์ภาพวงเงินที่ได้รับอนุมัติ หลักพันถึงหลักหมื่นบาท และชวนกันตั้งกลุ่ม “สายบิด” ชักชวนกันกู้เงินจากสินเชื่อดิจิทัลของ CLICX แล้วตั้งใจจะไม่ชำระหนี้คืน เหมือนเป็นการลองดีกับระบบ โดยเข้าใจผิดว่าเป็นแอปเงินกู้นอกระบบที่ไม่สามารถเอาผิดได้
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว CLICX เป็น Virtual Bank ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดังนั้นเงินที่ได้มาหลังจากได้รับอนุมัติสินเชื่อดิจิทัลจึงมีสัญญาผูกพันตามกฎหมาย 100%
ดังนั้น การตั้งใจเบี้ยวหนี้จะทำให้เสียประวัติเครดิตบูโร ทันทีโดยอัตโนมัติ และเสี่ยงถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อยึดทรัพย์สินได้ เพราะมีการบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ แถมอาจเข้าข่ายมีความผิดทางอาญาฐานฉ้อโกง หากมีการกรอกข้อมูลเท็จตั้งแต่ตอนสมัคร
โดยทาง CLICX ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันแนวทางการให้บริการสินเชื่อ มุ่งเพิ่มโอกาสทางการเงิน ควบคู่มาตรฐานสินเชื่อที่รับผิดชอบ พร้อมบริหารความเสี่ยง และติดตามคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิด
แถลงการณ์ของ CLICX ระบุว่า CLICX เกิดจากความร่วมมือของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ด้วยเจตนารมณ์ในการเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบอย่างทั่วถึง โดยเป็นธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และดำเนินงานตามมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
CLICX มุ่งเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่มีศักยภาพในการชำระหนี้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อผ่านช่องทางเดิม โดยใช้เทคโนโลยีและข้อมูลที่หลากหลายประกอบการพิจารณาสินเชื่อรูปแบบใหม่ ภายใต้หลักการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับวงเงินที่เหมาะสม
การพิจารณาสินเชื่อไม่ได้อาศัยข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งเพียงอย่างเดียว โดยพิจารณาจากข้อมูลหลายด้านประกอบกัน รวมทั้งหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร พร้อมติดตามคุณภาพสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง และการทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนั้น ความสะดวกและรวดเร็วของช่องทางดิจิทัลจึงไม่ได้หมายความว่าผู้สมัครทุกรายจะได้รับอนุมัติ หรือมีการลดมาตรฐานในการพิจารณาสินเชื่อ
ทั้งนี้ CLICX ไม่สนับสนุนการนำสินเชื่อไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในการชำระหนี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อประวัติสินเชื่อและโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินในอนาคต หากพบการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ การใช้เอกสารไม่ถูกต้อง หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริต ธนาคารจะดำเนินการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
CLICX ขออภัยในความไม่สะดวก จากจำนวนผู้เข้าใช้งานพร้อมกันมากกว่าที่คาด ระบบจึงล่าช้าและจำเป็นต้องปิดรับสมัครสินเชื่อเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้การพิจารณาและแจ้งผลสินเชื่อบางรายการใช้เวลานานกว่าปกติ และกำลังดำเนินการคำขอที่อยู่ระหว่างพิจารณาให้เร็วที่สุด โดยยังคงมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่ออย่างรอบคอบและรับผิดชอบ
CLICX ย้ำเดินหน้าเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ พร้อมส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง เพื่อสร้างระบบการเงินที่เข้าถึงได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน