CLICX ปิดรับคำขอสินเชื่อ เตือนทุจริต-โกงถูกดำเนินคดี

ธนาคารคลิกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ CLICX ปิดรับคำขอสินเชื่อเป็นการชั่วคราว หลังมีผู้สนใจเข้าใช้บริการพร้อมกันมากกว่าที่คาด ส่งผลให้ระบบทำงานล่าช้าและเกิดความไม่เสถียรเป็นบางช่วง พร้อมเร่งปรับปรุงระบบและพิจารณาคำขอสินเชื่อที่ค้างอยู่ให้เร็วที่สุด
CLICX ออกประกาศเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ระบุว่า ธนาคารมีเป้าหมายเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อ สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านระบบดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีและข้อมูลที่หลากหลายประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ภายใต้หลักการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับวงเงินที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้
การพิจารณาสินเชื่อของ CLICX ไม่ได้อาศัยข้อมูลเครดิตบูโรเพียงด้านเดียว แต่พิจารณาข้อมูลหลายมิติร่วมกัน รวมถึงหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ตลอดจนการติดตามคุณภาพสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้การปล่อยสินเชื่อสร้างภาระหนี้เกินความสามารถของผู้กู้
อย่างไรก็ตาม ธนาคารย้ำว่า การสมัครสินเชื่อไม่ได้หมายความว่าผู้สมัครทุกรายจะได้รับอนุมัติ หรือได้รับวงเงินตามที่ต้องการ เนื่องจากคำขอแต่ละรายการต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานของธนาคาร
CLICX ยังระบุว่า ไม่สนับสนุนการนำสินเชื่อไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงหรือจงใจไม่ชำระหนี้ เพราะอาจส่งผลเสียต่อประวัติเครดิตและโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินในอนาคต
หากตรวจพบว่าผู้สมัครให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ใช้เอกสารไม่ถูกต้อง หรือมีพฤติการณ์เข้าข่ายทุจริต ธนาคารจะดำเนินการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจนำไปสู่การติดตามหนี้หรือการดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย
สำหรับปัญหาการใช้งานในช่วงที่ผ่านมา CLICX ชี้แจงว่า มีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากกว่าที่ระบบประเมินไว้ ทำให้เกิดความล่าช้าและความไม่เสถียรในบางช่วง ธนาคารจึงอยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ พร้อมดำเนินการคำขอที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ทั้งนี้ ประกาศของ CLICX ไม่ได้ระบุถ้อยคำโดยตรงว่า “ปิดรับคำขอสินเชื่อชั่วคราว” ดังนั้น หากจะใช้ประเด็นดังกล่าวในข่าว ควรมีหลักฐานเพิ่มเติมจากหน้าแอป เว็บไซต์ หรือช่องทางอย่างเป็นทางการที่แสดงว่าระบบหยุดรับคำขอจริง เพื่อไม่ให้เนื้อหาเกินกว่าข้อความในประกาศครับ