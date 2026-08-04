OSPผนึก CPAXT ปั้นแลนด์มาร์กค้าปลีก-ไลฟ์สไตล์หัวหมาก–รามคำแหง

“โอสถสภา”ผนึกกำลังกับ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ผู้ดำเนินธุรกิจ “แม็คโคร–โลตัส” เพื่อต่อยอดศักยภาพที่ดินของบริษัทใจกลางหัวหมาก–รามคำแหง สู่แลนด์มาร์กค้าปลีกและไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของชุมชน ฉลอง 135 ปีแห่งความสำเร็จ ตอกย้ำสถานะบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย และผู้นำตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่ม functional ด้วย portfolio แบรนด์ที่แข็งแกร่งและเครือข่ายธุรกิจครอบคลุม 41 ประเทศทั่วโลก พร้อมก้าวสู่บทใหม่ของการเติบโตภายใต้วิสัยทัศน์ “พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต”
รายงานจาก บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP เปิดเผยว่า OSP ได้ลงนามในสัญญาให้เช่าพื้นที่ระยะยาว 30 ปีบนเนื้อที่ 45 ไร่บริเวณสำนักงานใหญ่หัวหมากของโอสถสภากับ CPAXT ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์เพื่อสร้าง " A new landmark of community Spirit ” ซึ่งจะพัฒนาเป็นโครงการศูนย์การค้า ภายใต้แนวคิด Happy life style community โดยมีโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นร้านค้าหลัก (Anchor Tenant) เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางด้านการค้าปลีกชั้นนำและศูนย์กลางของชุมชนแห่งใหม่ในย่านรามคำแหง ฝั่งตะวันออกกรุงเทพฯ บนฐานประชากรที่อยู่อาศัยหนาแน่น ปริมาณการสัญจรในแต่ละวันที่สูง และอุปทานของพื้นที่ค้าปลีกสมัยใหม่ที่ได้รับการคัดสรรอย่างมีคุณภาพ (Curated Retail) ส่งผลให้โครงการมีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างยั่งยืน
ความร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นการดึงศักยภาพระดับจุดยุทธศาสตร์ของทำเลทองย่านหัวหมาก-รามคำแหงของโอสถสภา มาผสานเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีกระดับประเทศของ CPAXT ได้อย่างลงตัว เพื่อเนรมิตแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองและชุมชนย่านหัวหมาก-รามคำแหง พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ตลอดจนสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ทุกภาคส่วนในระยะยาว
นายประธาน ไชยประสิทธิ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP เปิดเผยว่า "ตลอด 135 ปี OSP เติบโตเคียงคู่สังคมไทยด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคและสังคม ความร่วมมือกับ CPAXT ครั้งนี้สะท้อนอีกก้าวสำคัญของ OSP ในการก้าวสู่บทใหม่ของการเติบโต ผ่านความร่วมมือที่ผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กร เรามุ่งให้โครงการแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของพนักงาน ผู้บริโภค และชุมชนหัวหมาก–รามคำแหง พร้อมสร้างความคึกคักทางเศรษฐกิจ เพิ่มความสะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ และนี่คือการนำวิสัยทัศน์ ‘พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต’ มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างการเติบโตที่ส่งต่อประโยชน์และคุณค่าร่วมอย่างยั่งยืน"
ทางด้าน นางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สายงานธุรกิจศูนย์การค้า และ นายอิทธิชัย บรรณสารประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาที่ดินและบริหารสินทรัพย์ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT ร่วมกัน กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "การผนึกกำลังกับโอสถสภาเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบสำนักงานใหญ่ของโอสถสภาให้เป็น A new landmark of community Spirit นั้น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ CPAXT ในการเดินหน้าขยายศูนย์การค้าภายใต้แนวคิด Happy life style community - โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต ในพื้นที่ศักยภาพสูงย่านหัวหมาก-รามคำแหง ถือเป็นทำเลที่มีกำลังซื้อหนาแน่น การเข้ามาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ พร้อมนำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสดคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราเชื่อมั่นว่าโปรเจกต์นี้จะขับเคลื่อนการเติบโตที่แข็งแกร่งร่วมกันของทั้งสององค์กร"
ทั้งนี้ การปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเร็วๆ นี้ และเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนย่านหัวหมาก-รามคำแหง และชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี