TRUE โกยกำไรงวดนี้ 6.6 พันล.

“ทรู คอร์ปเรชั่น” โกยกำไรไตรมาส 2 ปีนี้ 6,600 ล้านบาท และEBITDA แตะ28,300 ล้านบาท บอร์ดใหัจ่ายปันผลกลางปีหุ้นละ 15 สต.
บริษัท ทรู คอร์ปเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ TRUE แจ้งผลงานไตรมาส 2 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 6.6 พันล้านบาท ขณะที่ EBITDA อยู่ที่ 2.83 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ขณะที่มึรายได้จากการให้บริการไม่รวมรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) 4.14 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น8% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการเติบโตของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจออนไลน์ และเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจ
ทั้งนี้ นับตั้งแต่การควบรวมกิจการแล้วเสร็จ TRUE สามารถเพิ่ม EBITDA ได้รวม 8.9 พันล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโต 46%
สำหรับอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Leverage Ratio) อยู่ที่ 7 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 ลดลง 0.3 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน และ 0.1 เท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
ทั้งนี้ TRUE. ยังคงอวดผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 2 เพราะได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการในทุกกลุ่มธุรกิจ รวมถึงการนำเทคโนโลยี AI เข้ามายกระดับประสบการณ์ลูกค้าและการปฏิบัติงานผ่าน AI Centre of Excellence เพื่อเพิ่มผลิตภาพและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
ขณะที่ไตรมาสนี้มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 479,000 เลขหมาย ส่งผลให้ยอดรวมอยู่ที่ 48.6 ล้านเลขหมาย โดยได้ปัจจัยหนุนจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ "ไทยช่วยไทย พลัส" และโครงการ "เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา" ของกระทรวงศึกษาธิการ ขณะที่ผู้ใช้บริการ 5G เพิ่มขึ้นเป็น 19.3 ล้านราย ส่วนอินเทอร์เน็ตบ้านมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 28,000 ราย
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯจึงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาทวันที่ 2 กันยายนี้ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 5.2 พันล้านบาท