เกษรวิลเลจ - ซีบีอาร์อี ยกระดับ Work-Life Experience

นายภณ เลิศฤทธิ์ปัญญา (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้า เกษรวิลเลจ โดยบริษัท เกษร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในเครือเกษรกรุ๊ป ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการมิกซ์ยูสและอาคารสำนักงานให้เช่าระดับพรีเมียมเกรด A+ ใจกลางเมือง (CBD) พร้อมด้วยนางสาวรุ่งรัตน์ วีระภาคย์การุณ (คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก และคณะผู้บริหาร เปิดความร่วมมือเนื่องในโอกาสที่ซีบีอาร์อี ประเทศไทย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและการเช่าแต่เพียงผู้เดียวของอาคารสำนักงาน เกษรทาวเวอร์
โดยเตรียมมุ่งยกระดับประสบการณ์การทำงานและคุณภาพชีวิตของคนทำงานยุคใหม่ ผ่านการพัฒนาพื้นที่สำนักงานที่ตอบโจทย์การทำงานในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด Gaysorn Workstyles Office Community สังคมการทำงานที่ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับวิถีการทำงานยุคใหม่ โดยผสานพื้นที่ทำงาน ไลฟ์สไตล์ สุขภาวะที่ดี และโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว อาทิ Co-working Space , Thrive Pod พื้นที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการสมาธิในการทำงาน Gaysorn Workstyles Lobby โฉมใหม่ที่เอื้อต่อการต้อนรับผู้มาติดต่อและรองรับการทำงานแบบเร่งด่วน ตลอดจนพื้นที่สำนักงานตกแต่งพร้อมใช้งาน