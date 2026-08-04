คิกออฟ “JORAKAY Tiler X Season 2” ยกระดับช่างปูกระเบื้องสู่มาตรฐานสากล

“ จระเข้ คอร์ปอเรชั่น” สานต่อความสำเร็จตอกย้ำผู้นำตลาด ประกาศเปิดฉากการแข่งขัน "JORAKAY Tiler X Season 2" ลุยสเกลอัปทักษะแรงงานปูกระเบื้องในเมียนมา เวียดนาม และสปป.ลาว หวังสร้างมาตรฐานวิชาชีพฝีมือชนระดับเวิลด์คลาส รับมือตลาดก่อสร้างอาเซียนขยายตัว พร็อพเพอร์ตี้รีพอร์ต ชี้มูลค่าพุ่งเฉลี่ย 6.2% ต่อปี พร้อมหนุนตัวแทนไทยสู้ศึก WorldSkills Shanghai 2026
รายงานข่าวจาก บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “จระเข้” ได้ประกาศเริ่มต้นการแข่งขัน “JORAKAY Tiler X Season 2: The Next X-Tiler Craftsman Championship” เวทีชิงแชมป์ช่างปูกระเบื้องระดับภูมิภาคหนึ่งเดียวในอาเซียน สานต่อภารกิจยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่สากลภายใต้แนวคิด "From Local Talent to Global Standard" โดยเดินหน้าจัดการแข่งขันครอบคลุม 3 ประเทศยุทธศาสตร์ ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม และ สปป.ลาว ซึ่งประเดิมสนามแรกไปอย่างยิ่งใหญ่ ณ นครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ก่อนจะเคลื่อนทัพไปจัดการแข่งขันต่อที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 15 สิงหาคม และปิดท้ายที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในวันที่ 12 กันยายนนี้
การเดินหน้าสเกลอัปทักษะช่างปูกระเบื้องในครั้งนี้ เป็นการรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมก่อสร้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรายงาน Southeast Asia Construction Market โดย The Report Cube ระบุว่า ตลาดก่อสร้างในภูมิภาคมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยแบบทบต้น (CAGR) ที่ 6.2% และคาดว่าจะมีมูลค่าแตะ 9.81 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2577
ดร.จิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจบนรากฐานความยั่งยืนมาโดยตลอด และเชื่อว่าหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างคือการพัฒนาศักยภาพของคนควบคู่ไปกับนวัตกรรม เพราะต่อให้นวัตกรรมมีประสิทธิภาพเพียงใด หากขาดช่างฝีมือที่เข้าใจผลิตภัณฑ์และหน้างานจริงก็ไม่สามารถบรรลุมาตรฐานที่ตั้งไว้ได้ การจัดแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จึงเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ในการยกระดับช่างปูกระเบื้อง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทุกโครงการ ให้พร้อมรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัว
สำหรับรูปแบบการแข่งขันในซีซันนี้ถูกออกแบบให้เข้มข้นและใกล้เคียงสถานการณ์จริง โดยจำลองการปูกระเบื้องในพื้นที่ห้องน้ำ ซึ่งเป็นจุดที่ต้องการความทนทานและความประณีตสูง ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญของจระเข้ พร้อมเข้ารับการประเมินทั้งด้านทักษะ ความรวดเร็ว ความละเอียด และความปลอดภัย โดยผู้ชนะจากแต่ละประเทศจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางในอาชีพ พร้อมโอกาสเข้าโปรแกรมอัปสกิล ณ สำนักงานใหญ่ จระเข้ คอร์ปอเรชั่น ในประเทศไทย
นอกจากนี้ จระเข้ยังคงรุกตลาดต่างประเทศด้วยนวัตกรรมก่อสร้างครบวงจร Jorakay - The Green Expert in Construction Solutions ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้แคมเปญ ‘Authentic Crocodile’ ในเวียดนาม เพื่อเน้นย้ำการใช้สินค้าแท้ในการสร้างงานคุณภาพ พร้อมทั้งยังเดินหน้าสนับสนุนตัวแทนประเทศไทยในการฝึกซ้อมเตรียมสู้ศึก WorldSkills Shanghai 2026 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในเดือนกันยายนนี้ เพื่อมุ่งมั่นผลักดันอีโคซิสเต็มของแรงงานฝีมือและอุตสาหกรรมก่อสร้างในภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืน