MMM สั่งลุยโมเดลใหม่ “Property Finance” เต็มสูบ

“เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล” ผู้ให้บริการที่ปรึกษาการขายอสังหาฯครบวงจร เดินเกมรุกครั้งใหญ่ หลังปิดสมุดหุ้นเผยชื่อ 'GENCO' ขึ้นแท่น ผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ขณะที่ KGI ปรับพอร์ตออกจาก TOP 10 สอดรับกลยุทธ์ใหม่ยกระดับองค์กร สู่ “Property Finance” เชื่อมโยง “อสังหาฯ” และ “การเงิน” เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ปักธง สร้างรายได้ Recurring Income ทะยานสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดด
นางสาวณิชา โรจน์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM ผู้นำด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การให้บริการที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดแก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาฯ และซื้อขายอสังหาฯ แบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ กำลังก้าวผ่านจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ จากเดิมให้บริการด้านที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด สู่การเป็น ผู้ให้บริการด้าน "Property Finance" เต็มรูปแบบ
โดย MMM มีแผนจะนำความเชี่ยวชาญในตลาดอสังหาฯ มาผสาน เข้ากับบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างวงจรธุรกิจใหม่ (Growth Ecosystem) ที่ไร้ที่สมบูรณ์ ซึ่งโมเดลธุรกิจดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) จากดอกเบี้ยสินเชื่อ ช่วยลดความผันผวน ของรายได้และเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับบริษัทฯ
“MMM กำลังสร้างจิ๊กซอว์ทางการเงินที่เข้ามาเติมเต็มด้านการให้บริการ นอกเหนือจากการ ขายอสังหาฯ เพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ประกอบการ การก้าวเข้าสู่ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้ MMM มีรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) จากดอกเบี้ย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะเปลี่ยน ผลประกอบการให้มีความมั่นคงและเติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะยาว และด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากขึ้น บวกกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งถือเป็นการสร้างโอกาสเติบโตที่ยั่งยืน”
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้มีการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของ MMM ส่งผลให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการปรับเปลี่ยนใหม่ โดยมี บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GENCO) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญการเติบโตของบริษัทไม่ใช่แค่การการปรับทัพผู้ถือหุ้น แต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อศักยภาพธุรกิจของ MMM
ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI นั้นได้หลุดอันดับการถือหุ้นจาก TOP 10 ของ MMM ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปกติหลังจากจบช่วงการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (PO) ในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นการปรับเปลี่ยนตามกลไกปกติของนักลงทุนในตลาดทุน