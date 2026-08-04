กคช.เปิดรับข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าโครงการเคหะชุมชนคลองจั่น

การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการเคหะชุมชนคลองจั่น อัตราแจงค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ 3,180,000 บาท ระยะเวลาการให้สิทธิเช่า 15 ปี
นางกนกภรณ์ เศาจพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติประกาศเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการเคหะชุมชนคลองจั่น โฉนดเลขที่ 251482 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 1-0-40 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณภายในโครงการเคหะชุมชนคลองจั่น ซอยนวมินทร์ 8 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้น การเคหะฯ จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าที่ดินดังกล่าว โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ 3,180,000 บาท ระยะเวลาการให้สิทธิเช่า 15 ปี ทำสัญญาคราวเดียว ในอัตราค่าเช่าปีที่ 1-3 เดือนละ 113,900 บาท (ปลอดค่าเช่า 6 เดือนแรก) ปีที่ 4-6 เดือนละ 124,400 บาท ปีที่ 7-9 เดือนละ 135,700 บาท ปีที่ 10-12 เดือนละ 148,000 บาท และปีที่ 13-15 เดือนละ 161,400 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาจำนวน 636,000 บาท กำหนดเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน 484,200 บาท
โดยกำหนดวันยื่นข้อเสนอราคาฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2569 เวลา 09.30 - 10.30 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน ชั้น 5 อาคาร 1 ตึก 16 ชั้น การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน ชั้น 5 อาคาร 1 การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่