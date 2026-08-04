ศุภาลัยฟอร์มแกร่ง หุ้นกู้ OVERSUBSCRIPTION ยอดจองพุ่งกว่า 2 เท่า

“ศุภาลัย” เผยประสบความสำเร็จการเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท หลังได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนสถาบัน ส่งผลให้ยอดแสดงความประสงค์ลงทุนสูงถึง 2 เท่าของมูลค่าเสนอขาย สะท้อนความต้องการลงทุนและตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และฐานะทางการเงิน
นางศิริพร วังศพ่าห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า ศุภาลัย ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ OVERSUBSCRIPTION ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันที่มีต่อบริษัทฯ และต่อหุ้นกู้ของศุภาลัย แม้ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนยังมีความท้าทาย บริษัทฯ ยังคงรักษาวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม และสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับต่ำสุดของตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ยอดแสดงความประสงค์ลงทุน (Bookbuilding) สูงกว่ามูลค่าเสนอขาย 2 เท่า ส่งผลให้การเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท ประกอบไปด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราคิดลด 1.54% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราคิดลด 1.82% ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยเสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 2 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ "A" แนวโน้ม "คงที่" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 สะท้อนฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง