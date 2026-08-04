ก.ล.ต. เปิดรับความคิดเห็นร่างประกาศ เพิ่ม “สลาก ธอส.”

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ เพิ่ม “สลาก ธอส.” เป็นทางเลือกลงทุนสำหรับกองทุน และให้หลักเกณฑ์การลงทุนในสลากออมทรัพย์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการเพิ่มสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สลาก ธอส.) เป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารพอร์ตและสภาพคล่องของกองทุน พร้อมทั้งทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนในสลากออมทรัพย์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยยังคงมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวอย่างเหมาะสม
หลังจากที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2569 มีมติเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับการเพิ่มสลาก ธอส. เป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail MF) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (AI fund) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการดังกล่าวระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2569 โดยผู้แสดงความคิดเห็นทุกรายเห็นด้วยในหลักการที่เสนอ
ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยเพิ่มสลาก ธอส. เป็นทรัพย์สินภายใต้นิยาม “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”* เพื่อให้เกณฑ์การลงทุนของกองทุนในสลากออมทรัพย์ที่ออกโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีความสอดคล้องกัน รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของกองทุน โดยยังคงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การลงทุน การกระจายความเสี่ยง การประเมินความเหมาะสมของทรัพย์สิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น การจำกัดการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง และการจำกัดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวและดูแลประโยชน์ของผู้ลงทุน
ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1195 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NzgwMkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=
ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือทางอีเมล tonyada@sec.or.th หรือ pattarav@sec.or.th จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2569