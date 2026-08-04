ก.ล.ต.เปิดรับความเห็นเกณฑ์"ผู้ถือหุ้นเดิม บจ.เข้าLiVEx"

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx เสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) สามารถเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้ในคราวเดียวกับการเสนอขายของบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของตลาดหลักทรัพย์ LiVEx สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย และส่งเสริมโอกาสการระดมทุนให้กับกิจการ SME
สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx ให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในคราวเดียวกับบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx รวมถึงการปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งช่วยเพิ่มความน่าสนใจของตลาดหลักทรัพย์ LiVEx สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย และส่งเสริมโอกาสการระดมทุนให้กับกิจการ SME
ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้
(1) กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในคราวเดียวกับบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx โดยการเสนอขายหุ้นต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เช่น ระยะเวลาการห้ามเสนอขายหุ้นสามัญ (Silent Period) การมีนิติบุคคลร่วมลงทุน (VC) หรือกิจการเงินร่วมลงทุน (PE) ลงทุนสำหรับกิจการที่เข้าลักษณะวิสาหกิจขนาดย่อม เป็นต้น
(2) ปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (แบบ 69-SME-PO) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นในคราวเดียวกับบริษัท เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน และผู้ถือหุ้นต้องจัดให้กรรมการทุกคนของผู้ออกหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อรับรองในแบบ 69-SME-PO ที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้จัดทำ เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต้องสอบทานข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1196 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: fundraisingpolicy@sec.or.th จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2569