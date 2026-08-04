STARPRINT ร่วมงาน

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) (STARPRINT) เข้าร่วมงาน “ทศวรรษแห่งการพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด ใต้ร่มพระบารมี” จัดโดยเครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย (Thailand Supply Chain Network: TSCN) พร้อมด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev) และภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 และครบ 10 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวทางการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
สำหรับการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ STARPRINT ในการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าร่วม และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนในระยะยาว งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้