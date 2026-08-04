แมริออท บอนวอย ขยายพอร์ตโรงแรมรับเทรนด์ ‘Pet Humanization’ เจาะนักเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

"แมริออท บอนวอย" เดินหน้ารุกตลาดท่องเที่ยวพร้อมสัตว์เลี้ยง (Pet-Friendly Travel) รับเมกะเทรนด์ Pet Humanization ที่เติบโตทั่วโลก ขยายประสบการณ์เข้าพักผ่านเครือโรงแรมและรีสอร์ตในไทย ครอบคลุมกรุงเทพฯ เมืองท่องเที่ยวชายทะเล และภาคเหนือ พร้อมแพ็กเกจและบริการที่ออกแบบเฉพาะสำหรับสัตว์เลี้ยง หวังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักเดินทางยุคใหม่ที่มองสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกของครอบครัว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระแสการเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงกำลังกลายเป็นหนึ่งในเซ็กเมนต์ที่มีศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงในฐานะสมาชิกของครอบครัว (Pet Humanization) ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมเร่งพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อรองรับดีมานด์ดังกล่าว
ล่าสุด "แมริออท บอนวอย" พอร์ตโฟลิโอแบรนด์โรงแรมระดับโลกกว่า 30 แบรนด์ ภายใต้ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมโปรแกรมการเดินทางที่ได้รับรางวัลระดับโลก เดินหน้าขยายบริการ Pet-Friendly ในประเทศไทย ผ่านเครือโรงแรมและรีสอร์ตในทำเลท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อสร้างประสบการณ์การเข้าพักที่ตอบโจทย์ทั้งนักเดินทางและสัตว์เลี้ยง พร้อมยกระดับประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง
ในกรุงเทพฯ โรงแรมหลายแห่งได้ออกแบบบริการรองรับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น เดอะ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ที่จัดเตรียมอาหารออร์แกนิก เตียงนอน ชามอาหารและน้ำ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสัตว์เลี้ยง ขณะที่ ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ นำเสนอโปรแกรม P.A.W. (Pets Are Welcome) พร้อมของเล่น ขนม และเมนูอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ส่วน ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ ตอบโจทย์นักเดินทางรุ่นใหม่ ด้วยพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน
ด้านตลาดการเข้าพักระยะยาวแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ทั้ง4 แห่งในกรุงเทพฯ เปิดข้อเสนอสำหรับผู้เข้าพักพร้อมสัตว์เลี้ยง โดยคิดค่าบริการเริ่มต้นเพียง5,000 บาทต่อเดือนในโครงการสุขุมวิท50 สุขุมวิท101 และสาทร วิสต้ากรุงเทพฯ ขณะที่แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ กรุงเทพ ทาวน์ฮอลล์ สุขุมวิทรองรับสุนัขได้สูงสุด 2 ตัว ในอัตรา10,000 บาทต่อตัวต่อเดือน ตอบโจทย์กลุ่มเอ็กซ์แพตและผู้เข้าพักระยะยาวที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยง
นอกจากนี้ แมริออท บอนวอย ยังขยายบริการไปยังจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งดับเบิ้ลยู เกาะสมุยที่นำเสนอแพ็กเกจP.A.W. สำหรับสัตว์เลี้ยงระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปาที่จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับการพักผ่อนริมชายหาด และเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปากับแพ็กเกจDoggy DogDelight ซึ่งออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์พักผ่อนสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะ
ส่วนตลาดท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ทนำเสนอประสบการณ์พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาภาคเหนือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งเตียงนอน เสื้อคลุมอาบน้ำ แว่นตาสำหรับสุนัข ของเล่น ขนม
และแผนที่แนะนำพื้นที่กลางแจ้งที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง
การขยายบริการในครั้งนี้สะท้อนทิศทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมที่ไม่ได้แข่งขันเพียงด้านทำเลหรือระดับการบริการอีกต่อไปแต่กำลังมุ่งสร้าง"ประสบการณ์" (Experience-Led Hospitality) ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่มมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดเจ้าของสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องและมีกำลังใช้จ่ายสูง ส่งผลให้บริการPet-Friendly กลายเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในระยะยาว