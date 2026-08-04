BANPU เปิดเทรดหลังควบรวมที่ 15.50 บาท

หุ้น “บ้านปู” เปิดเทรดหลังควบรวมที่ 15.50 บาท และปิดช่วงเช้าที่ 15.10 บาท มูลค่าซื้อขาย 416.48 ล้านบาท ขณะโบรกฯ ให้ราคาหลังควบรวมที่ 14.50 บาท
หุ้น BANPU หรือ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กลับมาเทรดหลังควบรวม BANPU เดิมกับบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP เสร็จสมบูรณ์ และจดทะเบี
และเมื่อเปิดตลาดพบว่าราคาหุ้นอยู่ที่ 15.50 บาท และปิดช่วงเช้าที่ 15.10 บาท มูลค่าซื้อขาย 416.48 ล้านบาท
บล.เอเซีย พลัส ประเมินมูลค่าพื้นฐานของ BANPU ( ภายหลังจากควบรวม ) อยู่ที่ 14.50 บาท โดยมองปัจจัยหนุนระยะสั้นอยู่ที่แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/69 ที่คาดยังปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบไตรมาสก่อน หนุนจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงความขัดแย้งของสงคราม หากราคาหุ้นปรับฐานสามารถหาจังหวะสำหรับเข้า Trading ระยะสั้น และรับผลตอบแทนจากปันผลระหว่างกาลที่ 0.4 บาท/หุ้น ( XD 11 ก.ย ) คิดเป็น dividend yield (อิงราคาFV 14.50 ) 2.8%
ทั้งนี้ บริษัทใหม่มีหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 4,049.62 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นทุนชำระแล้วรวม 40,496.22 ล้านบาท พร้อมรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทั้งหมดจาก BANPU และ BPP เดิม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำหรับอัตราการแลกหุ้น ผู้ถือหุ้น BANPU เดิมทุก 1 หุ้น ได้รับหุ้นบริษัทใหม่ 0.38242 หุ้น ส่วนผู้ถือหุ้น BPP เดิมทุก 1 หุ้น ได้รับหุ้นบริษัทใหม่ 0.80208 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องดำเนินการเพิ่ม