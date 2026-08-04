PTG ผนึก ศิริราช -TN GROUP ร่วมกู้วิกฤตโลหิตสำรอง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำปี 2569 ผ่านโครงการ “Social Innovation” ปีที่ 2 ไปที่บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TN GROUP ในการเปิดพื้นที่และนำทีมพนักงานร่วมส่งต่อ “การให้” เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองของประเทศ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยทั่วประเทศ
ทั้งนี้ PTG ยังคงมุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม พร้อมเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งต่อโอกาสในการช่วยชีวิตและสร้างสังคม “อยู่ดี มีสุข” อย่างยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารสำนักงาน TN GROUP