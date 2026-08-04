KUN–APM เยี่ยมชมโครงการ

คุณา เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประวีรัตน์ เทวอักษร กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและปฏิบัติงานโครงการ บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (KUN) พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นำคณะผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DAOL นำโดยนายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT และนายชูชัย จิตรตวิโรจน์ ผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ “ชราสราญ บางขุนเทียน–พระราม 2” พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและหารือแนวทางความร่วมมือทางธุรกิจ