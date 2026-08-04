TWPC เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์-นักลงทุน เยี่ยมชมกิจการ

นางสาวสุภัทรา เขมาสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส โรงงานบางเลน (ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมด้วยทีมพนักงาน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC เปิดบ้านต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมศักยภาพฐานการผลิตอาหาร ณ โรงงานสาขาบางเลน จังหวัดนครปฐม พร้อมชมกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวและวุ้นเส้นครบวงจรภายใต้มาตรฐานสากล รับฟังทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตของกลุ่มธุรกิจอาหาร ตลอดจนร่วมทดลองชิมเมนูจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อาทิ ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กน้ำตก ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเส้นหมี่พริกคั่ว เส้นเล็กแซ่บแห้ง และตำเส้นเล็กปลาร้า สะท้อนความพร้อมของ TWPC ในการต่อยอดนวัตกรรมอาหารและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้