MMM ปรับทัพผู้ถือหุ้น GENCO ขึ้นลำดับ 2 - KGI พ้น TOP 10

"เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล " เดินเกมรุกครั้งใหญ่ หลังปิดสมุดหุ้นเผยชื่อ 'GENCO' ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ขณะที่ KGI ปรับพอร์ตออกจาก TOP 10 สอดรับกลยุทธ์ใหม่ยกระดับองค์กรสู่ “Property Finance” เชื่อมโยง “อสังหาฯ” และ “การเงิน” เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ปักธงสร้างรายได้ Recurring Income ทะยานสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืน
นางสาวณิชา โรจน์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM ผู้นำด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การให้บริการที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดแก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาฯ และซื้อขายอสังหาฯ แบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ กำลังก้าวผ่านจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ จากเดิมให้บริการด้านที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด สู่การเป็น ผู้ให้บริการด้าน "Property Finance" เต็มรูปแบบ ด้วยการนำความเชี่ยวชาญในตลาดอสังหาฯ มาผสานเข้ากับบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างวงจรธุรกิจใหม่ (Growth Ecosystem) ที่ไร้ที่สมบูรณ์ ซึ่งโมเดลธุรกิจดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) จากดอกเบี้ยสินเชื่อ ช่วยลดความผันผวนของรายได้และเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับบริษัทฯ
“MMM กำลังสร้างจิ๊กซอว์ทางการเงินที่เข้ามาเติมเต็มด้านการให้บริการ นอกเหนือจากการขายอสังหาฯ เพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ประกอบการ การก้าวเข้าสู่ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้ MMM มีรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) จากดอกเบี้ย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะเปลี่ยนผลประกอบการให้มีความมั่นคงและเติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะยาว และด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากขึ้น บวกกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งถือเป็นการสร้างโอกาสเติบโตที่ยั่งยืน”
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้มีการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของ MMM ส่งผลให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการปรับเปลี่ยนใหม่ โดยมี บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GENCO) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญการเติบโตของบริษัทไม่ใช่แค่การการปรับทัพผู้ถือหุ้น แต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อศักยภาพธุรกิจของ MMM ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI นั้นได้หลุดอันดับการถือหุ้นจาก TOP 10 ของ MMM ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปกติหลังจากจบช่วงการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (PO) ในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นการปรับเปลี่ยนตามกลไกปกติของนักลงทุนในตลาดทุน