ใหญ่แค่ไหนไชน่าโมบาย ทำไมTRUEถึงต้องแคร์?

กระแสข่าวที่ China Mobile อาจพิจารณาขายหุ้น TRUE บางส่วน ทำให้ตลาดกลับมาจับตาความสัมพันธ์ระหว่างยักษ์โทรคมนาคมจากจีนกับบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทยอีกครั้ง
China Mobile International Holdings ถือหุ้น TRUE อยู่ 7.81% มูลค่าประมาณ3.6-3.9หมื่นล้านบาท แต่ความสำคัญของบริษัทจีนรายนี้ไม่ได้อยู่แค่จำนวนหุ้น เพราะบริษัทแม่อย่าง China Mobile คือยักษ์โทรคมนาคมระดับชาติของจีน และเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่มีฐานลูกค้าใหญ่ที่สุดในโลก
China Mobile ให้บริการครอบคลุมทั้ง 31 มณฑล เขตปกครองตนเอง และนครที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของจีน รวมถึงฮ่องกง โดยมีลูกค้ามือถือมากกว่า 1,000 ล้านราย ลูกค้า 5G มากกว่า 620 ล้านราย และลูกค้าอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์กว่า 320 ล้านราย
นอกจากนี้ China Mobile ยังมีพนักงานประมาณ 450,000 คน และมีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ตบ้าน คลาวด์ ศูนย์ข้อมูล IoT ไปจนถึงระบบดิจิทัลสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ จึงไม่ใช่เพียงค่ายมือถือ แต่เป็นหนึ่งในเสาหลักโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของจีน
ด้วยขนาดเครือข่ายและฐานลูกค้าระดับพันล้านราย China Mobile จึงมีทั้งเงินทุน เทคโนโลยี ประสบการณ์ด้าน 5G คลาวด์ และอำนาจต่อรองในการจัดซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมระดับโลก การที่บริษัทเข้ามาถือหุ้น TRUE จึงมีความหมายในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถช่วยเชื่อม TRUE เข้ากับเทคโนโลยี ผู้ผลิตอุปกรณ์ ลูกค้าองค์กร และระบบนิเวศดิจิทัลของจีน
TRUE เองเคยระบุว่า การมี China Mobile รวมถึงกลุ่มซีพีและเทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้บริษัทเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนสร้างประโยชน์จากขนาดในการจัดซื้อและการดำเนินงาน
China Mobile ยังมีบทบาทสำคัญในเชิงการเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างไทยกับจีน โดยเฉพาะการให้บริการบริษัทจีนที่เข้ามาลงทุนในไทย รวมถึงธุรกิจไทยที่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายและบริการดิจิทัลกับตลาดจีน จึงมีคุณค่าเกินกว่าการเป็นนักลงทุนที่ถือหุ้นเพื่อรอรับเงินปันผลหรือกำไรจากราคาหุ้น
ดังนั้น กระแสข่าวที่ China Mobile อาจขายหุ้น TRUE บางส่วนจึงได้รับความสนใจ เพราะตลาดไม่ได้จับตาเฉพาะแรงขายหุ้น แต่ยังมองถึงสถานะความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม TRUE ยืนยันว่า China Mobile ไม่ได้ประสงค์ขายหุ้นทั้งหมด และยังต้องการเป็นผู้ถือหุ้นระยะยาวต่อไป
China Mobile จึงไม่ใช่เพียงผู้ถือหุ้น 7.81% ของ TRUE แต่เป็นพันธมิตรจากยักษ์โทรคมนาคมระดับชาติของจีน ซึ่งมีฐานลูกค้าระดับพันล้านรายและมีศักยภาพช่วย TRUE ทั้งด้านเทคโนโลยี เครือข่าย การจัดซื้อ และการเชื่อมต่อธุรกิจไทยกับจีน