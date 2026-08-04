PANEL คว้างานผลิตและติดตั้งผนังบานเลื่อนกันเสียงIMPACT

"เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ "เดินหน้ารับงานใหม่ต่อเนื่อง ล่าสุดคว้างานโครงการ IEC Hall จากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT) ซีอีโอเผยช่วยเพิ่มงานในมือ พร้อมตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านผนังบานเลื่อนกันเสียง สนับสนุนการเติบโตของรายได้เติบโตตามเป้าหมาย
นางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (PANEL) ผู้นำระบบประตูห้องผ่าตัด ประตูอัตโนมัติ ผนังบานเลื่อนกันเสียง และห้องเก็บเสียงเคลื่อนที่ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับงานโครงการ IEC Hall โดยมีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT) เป็นเจ้าของโครงการและผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ PANEL จะเป็นผู้รับจ้างผลิตและติดตั้งผนังบานเลื่อนกันเสียง รวมถึงมีโอกาสรับงานเฟสใหม่จากโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมในอนาคต
สำหรับงานที่ได้รับเป็นงานผนังบานเลื่อนกันเสียง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ และธุรกิจหลักของบริษัทที่ใช้ในศูนย์ประชุม อาคารอเนกประสงค์ โรงแรม สถานศึกษา และอาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการแบ่งพื้นที่ใช้งานและควบคุมเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"การได้รับงานครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่ช่วยเพิ่มมูลค่างานในมือ (Backlog) ของบริษัทฯ และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อศักยภาพและประสบการณ์ของ PANEL ในการดำเนินโครงการด้านระบบผนังบานเลื่อนกันเสียง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการรับรู้รายได้และการเติบโตของธุรกิจในช่วงถัดไป"
ก่อนหน้านี้ PANEL ประกาศเดินหน้าขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสรับงานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว โดยการได้รับงานจากโครงการของ IMPACT ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตงาน และเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ในอนาคต
สำหรับ แผนการดำเนินงานในครึ่งหลังปี 2569 บริษัทฯ ประเมินว่าผลการดำเนินงานจะทยอยฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ไตรมาส 3/2569 และต่อเนื่องถึงไตรมาส 4/2569 จากการรับรู้รายได้ของโครงการใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการขยายฐานลูกค้า ขณะที่ทั้งปี 2569 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 40% ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All Time High)
ในส่วนงานประตูห้องผ่าตัดและประตูอัตโนมัติ ได้มีการทยอยลงนามในสัญญาในส่วนของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น ห้อง IPD คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , อาคารทางการแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพล และภาควิชารังสี โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น