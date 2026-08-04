TRUE แจง China Mobile ขายหุ้นบางส่วนเพื่อปรับพอร์ต ยันถือยาว-ไม่ทิ้งหุ้น

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น [TRUE] เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับกรณีที่ China Mobile International Holdings Limited (China Mobile) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจมีแผนที่จะจําหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.81 นั้น
บริษัทฯ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยระบุว่า บริษัทฯ ได้รับการยืนยันจาก China Mobile ว่า China Mobile ไม่มีความประสงค์ที่จะจําหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ China Mobile อยู่ในระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ในการจําหน่ายหุ้นของบริษัทฯ เพียงบางส่วนในสัดส่วนเล็กน้อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนตามปกติ โดยการพิจารณาดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ China Mobile ได้ยืนยันต่อบริษัทฯ ว่า China Mobile ยังคงมีความประสงค์ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป โดยเห็นว่า บริษัทฯ เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ และยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโต การพัฒนา และแนวโน้มที่ดีทางธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว
บริษัทฯ คาดว่า การจําหน่ายหุ้นในสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของ China Mobile ที่อาจเกิดขึ้น จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อทิศทางการดําเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด