บล.ทรีนีตี้ ระบุ เดือน ส.ค.นี้ เป็นจังหวะสำคัญของหุ้นไทยและหุ้นโลก แนะจับตาประชุม Jackson Hole ส่งผลต่อดอกเบี้ยและทิศทางเงินทุน

บล.ทรีนีตี้ ชี้เดือนสิงหาคมเป็นจังหวะสำคัญของตลาดหุ้นโลกและไทย จับตาประชุมผู้นำธนาคารกลางที่เมือง Jackson Hole งบบริษัทจดทะเบียน ทิศทางราคาน้ำมัน และตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ เป็นปัจจัยกำหนดทิศทางดอกเบี้ย กระแสเงินทุน และบรรยากาศการลงทุนในระยะถัดไป
นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ทรีนีตี้ เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนเดือนสิงหาคม 2569 ว่า ยังคงถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ควบคู่กับการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดบรรยากาศการลงทุนในระยะสั้น ขณะที่นักลงทุนต้องติดตามการส่งสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ Fed ที่จะออกมาตลอดเดือนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจากนาย Kevin Warsh ประธาน Fed ในการประชุมผู้นำธนาคารกลางประจำปีที่เมือง Jackson Hole ช่วงวันที่ 27-29 สิงหาคม ซึ่งอาจมีการส่งสัญญาณการใช้นโยบายการเงินในช่วงที่เหลือของปี
ทิศทางตลาดโลกในเดือนนี้จะขึ้นอยู่กับการตีความข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ รวมถึงถ้อยแถลงของกรรมการ Fed ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์จังหวะการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง นายณัฐชาตกล่าว
สำหรับปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ เริ่มจากการประกาศดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ISM Manufacturing) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะสะท้อนทิศทางภาคการผลิตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่วันที่ 4 สิงหาคม ตลาดจับตาการรายงานผลประกอบการของ SpaceX ซึ่งอาจส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอวกาศ
นายณัฐชาตกล่าวเสริมว่า ในส่วนของปัจจัยในประเทศ นักลงทุนรอติดตามการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของไทย เดือนกรกฎาคม ในวันที่ 6 สิงหาคม เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายการเงินของไทยในระยะถัดไป ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ถือเป็นไฮไลต์ของสัปดาห์ ได้แก่ ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน (ADP) วันที่ 5 สิงหาคม และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) วันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ Fed ใช้ประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่งหรืออ่อนแอกว่าคาดมาก อาจส่งผลต่อไปยังคาดการณ์ดอกเบี้ย Fed รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในตลาดได้
กลยุทธ์การลงทุนในเดือนสิงหาคม ยังคงให้น้ำหนักกับการติดตามข้อมูลเศรษฐกิจ และท่าทีของ Fed อย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดทิศทางตลาดหุ้นโลก อัตราผลตอบแทนพันธบัตร ค่าเงินดอลลาร์ และกระแสเงินทุนในตลาดเกิดใหม่ รวมถึงตลาดหุ้นไทยตลอดเดือนนี้