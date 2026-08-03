ผู้ถือหุ้น NEX โหวตไฟเขียวดีล Thai EV

ผู้ถือหุ้น "เน็กซ์ พอยท์" โหวตไฟเขียวดีล Thai EV เพื่อเสริมทัพ Commercial EV ครบพอร์ต เร่งเครื่องการเติบโตระยะยาว
นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานกรรมการ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 มีมติอนุมัติครบทุกวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นบริษัท ไทยอีวี จำกัด หรือ Thai EV ในสัดส่วน 100% สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นต่อทิศทางการเสริมความแข็งแกร่งและขยายโอกาสการเติบโตในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยวาระที่ 1–4 ได้รับคะแนนเห็นชอบ 100% ในทุกวาระ
สำหรับ Thai EV ดำเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 2560 มีความเชี่ยวชาญในการทำตลาดรถเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง พร้อมทีมขายและฐานลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั้งธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจที่มีการขนส่งสินค้าไปยังสาขาทั่วประเทศ ตลอดจนโครงการภาคเอกชนและภาครัฐ โดยในช่วงปี 2566–2568 ยอดจำหน่ายรถเชิงพาณิชย์ไฟฟ้าประเภท 4 ล้อเติบโต 100% สะท้อนศักยภาพในการทำตลาดและเข้าถึงผู้ใช้งานโดยตรง
เมื่อนำจุดแข็งของ Thai EV มาผสานกับผลิตภัณฑ์ของ NEX ซึ่งครอบคลุมรถโดยสาร รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถหัวลาก จะช่วยเติมเต็มพอร์ตให้ครอบคลุมตั้งแต่รถเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เพิ่มโอกาส Cross-selling ขยายช่องทางจำหน่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน NEX เดินหน้าขยาย Commercial EV Ecosystem อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การนำรถยนต์อเนกประสงค์ไฟฟ้า BAW M8 เข้ามาทำตลาด ไปจนถึงความร่วมมือกับ SINOTRUK ในการทำตลาดรถบรรทุกหนักไฟฟ้าแบรนด์ HOWO และ SITRAK เมื่อผสานกับศักยภาพของ Thai EV จะทำให้บริษัทมีความพร้อมมากขึ้นทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การขาย การตลาด และบริการหลังการขาย
สำหรับรายละเอียดธุรกรรม NEX จะเข้าซื้อหุ้น Thai EV จำนวน 13 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 149.95 ล้านบาท โดยชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NEX จำนวนไม่เกิน 208.27 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท ส่งผลให้ Thai EV เป็นบริษัทย่อยของ NEX ภายหลังธุรกรรมแล้วเสร็จ
การชำระค่าซื้อกิจการด้วยหุ้นทำให้ NEX ไม่ต้องใช้เงินสดจำนวน 149.95 ล้านบาทหรือก่อหนี้เพิ่มเติม ช่วยรักษาสภาพคล่องและไม่เพิ่มภาระดอกเบี้ย ส่วนค่าใช้จ่ายจากการจ่ายชำระด้วยหุ้นที่อาจเกิดขึ้นเป็นรายการทางบัญชีและไม่กระทบกระแสเงินสดโดยตรง
ขณะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ Thai EV ตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด หรือ DCF ไว้ที่ 165.12–201.33 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าซื้อขายที่ 149.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนต่างประมาณ 9–26% และมีความเห็นว่าราคาซื้อดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
โดยหุ้นที่ผู้ขายได้รับจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการขายตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขณะที่นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ NEX จะนำหุ้นประมาณ 45.48 ล้านหุ้นเข้าบัญชี Escrow เป็นเวลาประมาณ 5 ปี เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
ทั้งนี้ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมอยู่ในระดับจำกัด โดยมี Control Dilution ประมาณ 3.36% ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ลดลงจากประมาณ 77.77% เหลือ 75.16% และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอำนาจควบคุม NEX อย่างชัดเจน ส่วน Price Dilution อยู่ที่ประมาณ 0.97% หรือประมาณ 0.01 บาทต่อหุ้น เช่น จากราคา 1.01 บาท เหลือประมาณ 1.00 บาท ทั้งนี้ เป็นเพียงการคำนวณผลกระทบเชิงทฤษฎี ไม่ใช่การคาดการณ์ราคาหุ้นจริงในตลาด
ภายหลังธุรกรรมแล้วเสร็จ NEX จะเร่งบูรณาการผลิตภัณฑ์ ทีมงาน ช่องทางการขาย ฐานลูกค้า และบริการหลังการขายของทั้งสองบริษัท โดยการมีนายกิตติกรณ์ ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าและการตลาดในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากกว่า 15 ปี ร่วมในทีมบริหาร จะช่วยเสริมความเข้าใจตลาด การเข้าถึงลูกค้า และการนำแผนธุรกิจไปสู่การปฏิบัติ
“ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนทิศทางการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติธุรกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้ NEX ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บุคลากร ช่องทางการขาย ฐานลูกค้า และบริการหลังการขาย เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมรองรับตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น" นายวสุกล่าวภายหลังธุรกรรมแล้วเสร็จ NEX จะเร่งบูรณาการผลิตภัณฑ์ ทีมงาน ช่องทางการขาย ฐานลูกค้า และบริการหลังการขายของทั้งสองบริษัท โดยการมีนายกิตติกรณ์ ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าและการตลาดในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากกว่า 15 ปี ร่วมในทีมบริหาร จะช่วยเสริมความเข้าใจตลาด การเข้าถึงลูกค้า และการนำแผนธุรกิจไปสู่การปฏิบัติ
ท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันและต้นทุนพลังงาน ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของรถมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในระยะยาว เรามุ่งยกระดับ NEX สู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชัน Commercial EV ที่ครอบคลุมตั้งแต่รถขนาดเล็กไปจนถึงรถบรรทุกหนัก พร้อมเปลี่ยนโอกาสของตลาดให้เป็นการเติบโตและมูลค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้การกำกับดูแลอย่างรอบคอบและโปร่งใส”