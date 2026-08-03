บล. ลิเบอเรเตอร์ เปิดตัว “Wealth & Wisdom” รายการสัมภาษณ์เชิงลึก ดึง “ต๊ะ พิภู” เจาะวิสัยทัศน์ธุรกิจและโอกาสการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด หรือ Liberator เปิดตัวรายการ “Wealth & Wisdom” รายการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการลงทุน ผ่านช่อง YouTube: Liberator Securities โดยมี ต๊ะ – พิภู พุ่มแก้วกล้า เป็นผู้ดำเนินรายการ มุ่งถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ และมุมมองจากผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้ผู้ชมเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ตลอดจนมองเห็นแนวโน้มและโอกาสการลงทุนในมิติที่รอบด้านยิ่งขึ้น
รายการ “Wealth & Wisdom” นำเสนอเนื้อหาผ่านบทสนทนาที่เข้าใจง่าย แต่ยังคงความเข้มข้นของข้อมูลและมุมมองเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่เบื้องหลังการปรับตัวขององค์กร แนวโน้มของแต่ละอุตสาหกรรม นวัตกรรมทางการเงิน ไปจนถึงการวิเคราะห์โอกาสในตลาดสำคัญทั่วโลก เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและองค์ความรู้ หรือ “Wisdom” ให้เป็นพื้นฐานสำคัญในการวางแผนสร้าง “Wealth” อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักลงทุนไม่เพียงต้องการข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ แต่ยังจำเป็นต้องเข้าใจถึงปัจจัยเบื้องหลัง ทิศทางของธุรกิจ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมและสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ รายการจึงให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ตรง พร้อมถ่ายทอดมุมมองเชิงลึกที่ช่วยให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงภาพรวมทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการลงทุนได้อย่างเป็นระบบ
การเปิดตัวรายการดังกล่าวยังสะท้อนความมุ่งมั่นของ บล. ลิเบอเรเตอร์ ในการทำให้ความรู้และข้อมูลด้านการลงทุนสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ภายใต้แนวคิด “Investment for Everyone” ด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ เข้าใจง่าย และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการลงทุนได้ โดยไม่จำกัดเฉพาะนักลงทุนที่มีประสบการณ์ แต่ยังครอบคลุมถึงผู้ที่กำลังเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องธุรกิจ เศรษฐกิจ และการลงทุนอีกด้วย
สำหรับเนื้อหาภายในรายการ ผู้ชมจะได้ติดตามหลากหลายประเด็นที่กำลังส่งผลต่อโลกธุรกิจและการลงทุน อาทิ
• การถอดรหัสทิศทางและวิสัยทัศน์ของบริษัทชั้นนำ เช่น การปรับตัวของ SUSCO สู่การเป็น “Lifestyle Platform” เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
• การเปิดมุมมองเกี่ยวกับนวัตกรรมและบริการทางการเงินที่ช่วยขยายโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าถึงการลงทุนในต่างประเทศ
• การวิเคราะห์แนวโน้มและโอกาสจากตลาดสำคัญ เพื่อช่วยให้นักลงทุนมองเห็นทั้งโอกาสและปัจจัยเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลา
• แนวคิดด้านการบริหารธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน และการสร้างความมั่งคั่งจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมรายการ “Wealth & Wisdom” รวมถึงเนื้อหาด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการลงทุนได้ทาง YouTube: Liberator Securities และติดตามตอนใหม่ได้ทุกศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 18:30 น.
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