เตือนสายบิดหนี้ CLICX เจอของแข็งขึ้นศาล-ยึดทรัพย์

เตือนสายบิกดหนี้เงินกู้ “CLICX พร้อมใช้” เจอของแข็งขึ้นศาล-ยึดทรัพย์ อย่าคิดว่าเป็นแอปกู้นอกระบบแอปจีน เผยฉากหลังผู้ถือหุ้นสุดแกร่งVirtual Bank มีทั้งกรุงไทย AIS และ OR ร่วมทุน มาพร้อมระบบติดตามทวงถามหนี้ครบวงจร หากปล่อยค้างยาวอาจกระทบเครดิต ถูกฟ้องศาล และเข้าสู่กระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมาย
กระแสสินเชื่อออนไลน์ “CLICX พร้อมใช้” กลายเป็นประเด็นร้อนบนสื่อสังคมออนไลน์ หลังมีผู้ใช้งานจำนวนมากนำผลการสมัครและวงเงินที่ได้รับมาเผยแพร่ ตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาท บางรายสมัครเพื่อทดสอบระบบ ขณะที่บางส่วนใช้ถ้อยคำในลักษณะว่า เมื่อได้รับเงินแล้วอาจไม่ชำระคืน หรือที่เรียกกันในภาษาชาวเน็ตว่า “สายบิด”ต้องชักดาบ
อย่างไรก็ตาม มีหลายคนก็ออกมาให้ข้อมูลแจ้งเตือนว่า สินเชื่อดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงแอปเงินกู้ออนไลน์ทั่วไปหรือแอปจีน แต่ CLICX หรือธนาคารคลิกซ์ จำกัด (มหาชน) มีสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา หรือ Virtual Bank ของไทย และเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงไทย และมีบริษัท ไทย ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 99.95% (CLICX Bank)
ขณะที่เบื้องหลังไทย ทรินิตี้ โฮลดิ้ง คือความร่วมมือระหว่าง 3 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR
ดังนั้น การสมัครสินเชื่อผ่านโทรศัพท์มือถือ แม้ขั้นตอนจะง่ายและไม่ต้องเดินทางไปสาขา แต่สถานะของหนี้ไม่ได้แตกต่างจากการกู้เงินกับสถาบันการเงินทั่วไป เมื่อผู้สมัครยืนยันรับวงเงินและกดนำเงินออกมาใช้ ย่อมเกิดภาระผูกพันตามสัญญา ต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายตามกำหนด
ผลิตภัณฑ์ CLICX พร้อมใช้เปิดให้ลูกค้าเลือกชำระได้ทั้งแบบรายสัปดาห์หรือรายเดือน และหากยังไม่กดใช้วงเงินก็ไม่เสียดอกเบี้ย แต่เมื่อมีการเบิกใช้แล้ว ผู้กู้ต้องชำระคืนตามรอบที่เลือกไว้
ค้างชำระมีระบบติดตามหนี้
นอกจากนี้คำเตือนในโซเชียลที่ว่า “ระวังได้รับหมายศาล” หรือ “อาจไปถึงขั้นยึดทรัพย์” ถือว่ามีน้ำหนักและไม่ได้ล้อเล่น แถมบางคนยังเจอมากับตัวพร้อมบอกด้วยว่า ทีมติดตามทวงถามหนี้ของกรุงไทยไม่ธรรมดาจริงๆ
ส่วนขั้นตอนก็ไปตามระเบียบ โดยเอกสารอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของ CLICX ระบุถึงค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้อย่างชัดเจน โดยกรณีค้างชำระ 1 งวด อาจเรียกเก็บได้ไม่เกิน 50 บาทต่อบัญชีต่อรอบการทวงถาม และกรณีค้างชำระมากกว่า 1 งวด อาจเรียกเก็บได้ไม่เกิน 100 บาทต่อบัญชีต่อรอบ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
นโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารยังระบุถึงการใช้ผู้ให้บริการด้านการติดตามทวงถามหนี้ และการส่งข้อมูลที่จำเป็นให้แก่ผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อดำเนินงาน นั่นหมายความว่า การลบแอป เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ หรือหยุดเข้าใช้งาน ไม่ได้ทำให้หนี้และสัญญาสินเชื่อสิ้นสุดลง
หากลูกหนี้เพิกเฉยต่อการชำระหนี้เป็นเวลานาน เจ้าหนี้ยังสามารถดำเนินการติดตามหนี้ เสนอปรับโครงสร้างหนี้ หรือใช้สิทธิตามสัญญาและกระบวนการทางกฎหมายได้
ระวังประวัติเครดิตเสียหาย
CLICX ยังมีความร่วมมือกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ NCB เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลเครดิตและการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ (NCB)
ผู้กู้จึงไม่ควรมองว่าเงินที่ได้รับเป็น “เงินฟรี” เพราะประวัติการชำระหนี้ล่าช้าหรือผิดนัดอาจกระทบต่อข้อมูลเครดิตและความสามารถในการขอสินเชื่อในอนาคตตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต หรือสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งอื่น
แม้วงเงินที่ได้รับจะมีเพียงหลักพันบาท แต่ความเสียหายอาจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงยอดหนี้ เพราะยังมีดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายติดตามหนี้ และผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางการเงินในระยะยาว
ท้ายที่สุด CLICX อาจไม่มีสาขาให้เดินเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีระบบติดตามลูกหนี้ ผู้ที่คิดจะ “บิด” หรือ “ชักดาบ” จึงต้องเข้าใจว่าเบื้องหลังแอปคือธนาคารพาณิชย์ของไทยที่มีกรุงไทย AIS และ OR เป็นพันธมิตร มีข้อมูลยืนยันตัวตนของผู้สมัคร มีสัญญาสินเชื่อ และมีกระบวนการติดตามหนี้ตามกฎหมายครบถ้วน