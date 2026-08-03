บล.บัวหลวงคาดหุ้นไทย ส.ค.บวกแรง ต่างชาติจ่อลุยเก็บ รับวัฏจักรผลิตโลก-กำไร บจ.ฟื้น

นายพิริยพล คงวาณิช ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่ง บล.บัวหลวง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเดือน ส.ค. ยังเป็นบวก เนื่องจากการฟื้นตัวของกำไรเริ่มเปลี่ยนจากการกระจุกตัวในบางอุตสาหกรรมไปสู่การฟื้นตัวในวงกว้างขึ้น (Broadening Earnings Recovery) สะท้อนจากประมาณการกำไรต่อหุ้นของตลาด (SET EPS) ที่ถูกปรับเพิ่ม 4.2% ในเดือนก.ค. และ 6.3% จากต้นปี
แรงปรับเพิ่มขยายจากพลังงาน ปิโตรเคมี และบรรจุภัณฑ์ ไปยังโรงแรม ขนส่ง ธนาคาร ค้าปลีก การเงิน ส่งผลให้สัดส่วนหุ้นที่ถูกปรับเพิ่มประมาณการกำไรเทียบกับหุ้นที่ถูกปรับลด (Earnings Revision Breadth) ฟื้นตัวต่อเนื่อง และช่วยลดความเสี่ยงขาลงตลาด
ในอดีต ช่วงวัฏจักรภาคการผลิตโลกฟื้นตัว (Global Manufacturing Upcycle) มักเห็นเงินทุนต่างชาติไหลเข้าสุทธิราว 1.62.0 แสนล้านบาทภายใน 1012 เดือน เนื่องจากกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี และบรรจุภัณฑ์มีสัดส่วนรวมประมาณ 28% ของกำไรตลาด ทำให้การฟื้นตัวของวัฏจักรการผลิตโลก จึงมีแนวโน้มหนุนทั้ง SET EPS, ROE และ Valuation Re-rating สอดคล้องกับในปัจจุบัน ดัชนี Global manufacturing PMI อยู่ที่ 52.2 ในเดือนมิ.ย. ขยายตัวเป็นเดือนที่ 11
หากวัฏจักรการผลิตโลกยังอยู่ในช่วงขาขึ้น เรามองว่าเม็ดเงินต่างชาติมีโอกาสไหลเข้าต่อ และสนับสนุนการปรับเพิ่มประมาณการกำไรในหุ้น Global Play หลังต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยราว 4.9 หมื่นล้านบาทในเดือนก.ค. และ 7.6 หมื่นล้านบาทจากต้นปี เทียบกับการขายสุทธิ 1.1 แสนล้านบาทในปีก่อน นายพิริยพล กล่าว
กลยุทธ์ เน้นหุ้นแกนหลักเชิงรับและปันผล (DefensiveYield Core) ควบคู่กับหุ้นสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Satellite Alpha) ผ่าน 4 ธีม:
การอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้ารอบใหม่ (Thailand Power Infrastructure Cycle) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) และ การซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง (Direct PPA) คาดมีความชัดเจนขึ้นใน 2 เดือนข้างหน้า ขณะที่ การลงทุนรอบใหม่จะขยายไปยังระบบสายส่ง หนุน GULF
1.หุ้นปันผลสูง-กำไรแกร่งยังเป็นแกนหลักในภาวะผันผวน-ความชัดเจน TISA อาจหนุนเม็ดเงินใหม่ (Defensive-Dividend Rotation) กลุ่มสื่อสารยังเป็นหนึ่งในไม่กี่กลุ่มที่สามารถเติบโตของกำไรควบคู่กับเงินปันผลสูงแรงหนุนหลักมาจาก รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการ (ARPU) ที่ปรับเพิ่มขึ้น และต้นทุนโครงข่ายที่ทยอยลดลง ส่งผลให้คาดกำไร ADVANC ในไตรมาส 2/69 เติบโต 24% YoY และ TRUE เติบโต 48% YoY โดยคาด TRUE ให้ Dividend Yield ราว 2.1% ในครึ่งหลังปี 69 และ 4.2% ในปี 70 ขณะที่ ADVANC อยู่ที่ 1.8% และ 4.7% ตามลำดับ
2.ท่องเที่ยวฟื้นตัว-นโยบายรัฐฯ หนุนเพิ่ม (Policy-driven Tourism Recovery): ERW กลุ่มท่องเที่ยวมีแนวโน้มผ่านจุดต่ำสุดของกำไรในไตรมาส 2Q26 ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปี โดยได้รับแรงเสริมหลังรัฐฯ เปิดตัว 3 โครงการใหญ่งบ 1,750 ล้านบาท ไทยเที่ยวไทย พลัส (Co-pay กระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ) เตรียมเปิด 500,000 สิทธิช่วงปลายปี 2026 รัฐช่วยค่าที่พัก 50% สูงสุด 3,000 บาทต่อสิทธิ พร้อม E-Voucher อีก 500 บาทต่อสิทธิ สำหรับค่าอาหาร บริการเดินทาง หนุนกลุ่มโรงแรม ER
3.การบริโภคฟื้นตัวแบบเลือกกลุ่ม (Selective Consumption Recovery): CBG การบริโภคโดยรวมยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึง แต่เห็นการเติบโตในบางกลุ่ม กลุ่มค้าปลีกสินค้า IT กลุ่มห้างสินค้า รวมถึงเครื่องดื่มชูกำลัง เช่น CBG