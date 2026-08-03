ธปท. ถก IAA ในรอบ 10 ปี เปิดมุมมองนโยบายการเงินผ่อนคลาย ดูแลเสถียรภาพศก. พร้อมสกัดทุนเทา

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา ธปท. ได้ให้การต้อนรับนายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) พร้อมคณะกรรมการ IAA และตัวแทนนักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส ในโอกาสเข้าพบและร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ทิศทางนโยบายการเงิน รวมถึงการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินไทย เพื่อฉายภาพนโยบายการเงินระยะข้างหน้า และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันแก่ภาคการลงทุน
นายวิทัย กล่าวว่า การเข้ามาหารือของสมาคมนักวิเคราะห์ฯในครั้งนี้ ถือเป็นการหารือร่วมกันกับ ธปท.ครั้งแรกในรอบนานนับ 10 ปี โดยมีการแลกเปลี่ยนมุมมองครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค ธปท. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ทิศทางอัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นข้อมูลฐานรากสำคัญที่นักวิเคราะห์จะนำไปใช้วางแผนประเมินมูลค่าสินทรัพย์ และกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดทุน
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบาย ธปท. ไปสู่ความผ่อนคลาย และการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของ ธปท.ที่มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และรักษาสภาพคล่องในระบบ ควบคู่กับการขยับบทบาทเชิงรุกเข้าแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจัง ทั้งการจัดการปัญหาหนี้สิน และการกำหนดทิศทางการกำกับดูแลสถาบันการเงินในอนาคต ให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่
ขณะเดียวกัน ได้มีการหารือการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน และปัญหาทุนเทา โดย ธปท.ได้ฉายภาพและเล่าถึงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ตลอดจนแผนงานที่จะทำต่อในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะการตั้งรับ และสกัดกั้นวงจรทุนเทา หรือเงินทุนผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด ที่เป็นในส่วนของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน และภาคธุรกิจไทย