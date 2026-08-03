ตลท.เปิดซื้อพันธบัตรออมพลัสผ่านบัญชีหุ้นเป็นครั้งแรก เริ่มต้น 1 พันบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนผู้ลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ผ่านบัญชีหุ้นไทยครั้งแรก ผ่านระบบ Bond Connect ในวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุด โดยครั้งนี้ มี 2 รุ่น ให้เลือกลงทุนได้ตามเป้าหมายคือ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปี และ รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอทุก 3 เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสรรเป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First
3 Step ง่าย ๆ เตรียมพร้อมก่อนเปิดจองซื้อ เพื่อไม่พลาดโอกาสลงทุนพันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส
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ออมมั่นคง ลงทุนมั่นใจ กับ พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส เปิดให้ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อได้พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม 2569 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ผ่านบัญชีหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ 24 ราย ทั้งช่องทางดิจิทัลและสาขา (6 ธนาคารพาณิชย์ และ 18 บริษัทหลักทรัพย์) รวมถึงแอปพลิเคชัน Streaming และจะมีการจัดสรรในวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ติดตามข้อมูล www.set.or.th/bond และ
ดูช่องทางผู้จัดจำหน่าย ได้ที่ www.setinvestnow.com/th/bondconnect-selling-agent