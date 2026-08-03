พันธบัตร ออมพลัส รอบ 3-5 ส.ค.นี้ ใช้ระบบ Small Lot First ไม่ต้องแย่งกด รายย่อยได้ชัวร์

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีการเปิดจองพันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส รอบใหม่ในวันที่ 3-5 สิงหาคม ประชาชนบางส่วนกังวลว่าต้องแย่งกันกดจองเพื่อชิงสิทธิได้รับการจัดสรร หรือเกรงว่าอาจมีการล็อกให้ผู้ซื้อรายใหญ่ ว่า การจำหน่ายรอบนี้เป็นระบบ Small Lot First ต่างจากรอบที่แล้วที่เป็นแบบใครมาก่อนได้ก่อน โดยเป็นระบบออกแบบมาเพื่อการจัดสรรแก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่ใครมือไวกว่าจะได้เปรียบ
กลไกการทำงานของระบบ Small Lot First ว่า ระบบจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายไว้ก่อน จากนั้นจึงทยอยจัดสรรให้ทีละรอบ รอบละ 1,000 บาทต่อคน วนไปเรื่อย ๆ จนกว่าวงเงินจะหมดหรือครบตามจำนวนทีแต่ละคนต้องการ
พูดง่ายๆ คือ ต่อให้กดจองเป็นคนแรกในวินาทีแรก หรือกดจองเป็นคนสุดท้ายก่อนปิดรอบ ทุกคนจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรแบบเดียวกัน ระบบจะให้สิทธิรายย่อยก่อนรายใหญ่ และแบ่งเป็นรอบเล็กๆ เพื่อให้มั่นใจว่า คนจำนวนมากที่สุดจะได้รับส่วนแบ่ง แทนที่จะให้คนที่จองเงินก้อนใหญ่ได้ไปจนหมดตั้งแต่ช่วงต้น น.ส.รัชดา กล่าว
ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเงินทุนมักได้เปรียบนักลงทุนรายย่อยในการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ โดยหลักการ Small Lot First จะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นลำดับแรก ไม่ว่าจะกดจองเวลาใดในช่วงที่เปิดขายก็ตาม
นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมถึงช่องทางจำหน่ายประชาชนที่สนใจสามารถจองซื้อพันธบัตรัฐบาลออมพลัส ผ่าน Bond Connect Platform สำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม 24 ราย รวมถึงผ่านแอปพลิเคชัน Streaming
ในรอบนี้ วงเงิน 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสองรุ่น ได้แก่ อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี และ อายุ 10 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปี โดยมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน