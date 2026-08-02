12 หุ้นเกรดพรีเมียม รีบาวด์เดือด! พลิกจากก้นเหวรอบปีเด้งทะลุ +70%

ตลาดหุ้นไทยกลับมาคึกคักอย่างมีนัยสำคัญ หลังดัชนี SET ฟื้นตัวจากแรงซื้อของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มีหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวในดัชนีระดับพรีเมียมอย่าง SET50 ที่สามารถ รีบาวด์จากจุดต่ำสุดในรอบ 1 ปีได้มากกว่า 70% สะท้อนการฟื้นตัวของทั้งผลประกอบการและความเชื่อมั่นของตลาด โดยอ้างอิงข้อมูล ราคาปิด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เทียบกับ ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อคัดเลือก 12 หุ้นที่รีบาวด์ได้โดดเด่นที่สุด
1.TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รีบาวด์จากต่ำสุดรอบ1ปี +132.31% (ราคาต่ำสุดรอบ1ปีอยู่ที่ 4.24 บาท) ราคา ณ 31 ก.ค.69 ปิด 9.85 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +120.85%,รอบ 1สัปดาห์ -3.43% ,ค่า P/E 7.85 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 6.97%, มาร์เก็ตแคป 58,477.33 ล้านบาท
IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยปี 69 ที่ 11.88 บาท (สูงสุด 15.05 บาท) ขณะที่ราคาปิด 31 ก.ค.อยู่ที่ 9.85 บาท คิดเป็นอัพไซด์ราว 20.6% ปัจจัยหนุนมาจากธุรกิจหมูและไก่ที่ยังแข็งแรง ต้นทุนอาหารสัตว์ทรงตัว และกำไรปีนี้มีแนวโน้มเติบโตต่อ ทำให้โบรกส่วนใหญ่ยังแนะนำ “ซื้อ” แม้ราคาจะวิ่งแรงตั้งแต่ต้นปีแล้วกว่า 120% แต่หากกำไรออกมาตามคาด ยังมีโอกาสเห็นราคาไปได้อีก
2.TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รีบาวด์จากต่ำสุดรอบ 1 ปี +120.17% (ราคาต่ำสุดรอบ 1 ปีอยู่ที่ 29.75 บาท) ราคา ณ 31 ก.ค. 69 ปิดที่ 65.50 บาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +81.94%, รอบ 1 สัปดาห์ +1.95%, ค่า P/E 4.79 เท่า, อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.75%, มาร์เก็ตแคป 146,316.23 ล้านบาท
หากอิง IAA Consensus และโบรกส่วนใหญ่ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยยังอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน โดยมีเป้าสูงสุดแถว 73 บาท เหลืออัพไซด์ราว 11-12% ในกรณีเชิงบวก ปัจจัยหนุนคือค่าการกลั่นยังอยู่ในระดับดี การประหยัดต้นทุน และความต้องการใช้น้ำมันที่ยังทรงตัว แม้เศรษฐกิจโลกชะลอ ทำให้กำไรปีนี้มีโอกาสแข็งแกร่งกว่าปีก่อน
3.SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) รีบาวด์จากต่ำสุดรอบ 1 ปี +104.70% (ราคาต่ำสุดรอบ 1 ปีอยู่ที่ 14.90 บาท) ราคา ณ 31 ก.ค. 69 ปิดที่ 30.50 บาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +78.36%, รอบ 1 สัปดาห์ +0.83%, ค่า P/E 27.65 เท่า, อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 1.97%, มาร์เก็ตแคป 130,934.07 ล้านบาท
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังแนะนำ "ซื้อ" โดย IAA ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 34.97 บาทเทียบกับราคาปิด 30.50 บาท ยังเหลือ อัพไซด์ประมาณ 14.7% ส่วนราคาเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ 39 บาท คิดเป็นอัพไซด์ราว 27.9% จุดเด่นคือคาดกำไรทยอยฟื้นตามธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในอาเซียน ต้นทุนเริ่มดีขึ้น และออเดอร์จากกลุ่มอาหาร-อีคอมเมิร์ซยังหนุนการเติบโต
4.KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รีบาวด์จากต่ำสุดรอบ 1 ปี +104.61% (ราคาต่ำสุดรอบ 1 ปีอยู่ที่ 54.25 บาท) ราคา ณ 31 ก.ค. 69 ปิดที่ 111.00 บาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +63.24%, รอบ 1 สัปดาห์ +0.45%, ค่า P/E 14.03 เท่า, อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 4.87%, มาร์เก็ตแคป 99,392.05 ล้านบาท
ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิ 2,120 ถึง 2,122 ล้านบาท + 51% (YoY) และโต 9%(QoQ)และ IAA ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 118.06 บาท จากราคาปิด 111.00 บาท ยังเหลือ อัพไซด์ประมาณ 6.4% เท่านั้นจุดเด่นคือธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและตลาดทุนยังช่วยหนุนกำไร ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์มีแนวโน้มดีขึ้น และโบรกส่วนใหญ่ยังแนะนำ "ซื้อ"(14 ซื้อ,1 ถือ,1 ขาย)
5.KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รีบาวด์จากต่ำสุดรอบ 1 ปี +102.98% (ราคาต่ำสุดรอบ 1 ปีอยู่ที่ 21.80 บาท) ราคา ณ 31 ก.ค. 69 ปิดที่ 44.25 บาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +56.64%, รอบ 1 สัปดาห์ +7.93%, ค่า P/E 12.64 เท่า, อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 6.03%, มาร์เก็ตแคป 618,440.71 ล้านบาท
ภาพรวมงบ Q2/69 แข็งแกร่ง กำไรยังเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน ราคาเป้าสูงสุดของโบรกยังอยู่ที่ 55 บาท หรือมีอัพไซด์ราว 24.3%จุดเด่นยังเป็นกำไรที่แข็งแกร่งจากธุรกิจธนาคารขนาดใหญ่ ฐานลูกค้าภาครัฐ และปันผลสูงราว 6% ทำให้ยังเป็นหุ้นที่นักลงทุนสายปันผลชอบ และโบรกส่วนใหญ่ยังแนะนำ "ซื้อ" (Buy 14, Hold 3, Sell 0)
6.CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รีบาวด์จากต่ำสุดรอบ 1 ปี +100.48% (ราคาต่ำสุดรอบ 1 ปีอยู่ที่ 4.14 บาท) ราคา ณ 31 ก.ค. 69 ปิดที่ 8.30 บาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +83.63%, รอบ 1 สัปดาห์ -8.29%, ค่า P/E 44.71 เท่า, อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 1.93%, มาร์เก็ตแคป 86,735.02 ล้านบาท
IAA Consensusให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 7.80 บาท (สูงสุด 8.50 บาท) ขณะที่ราคาปิดล่าสุด 8.30 บาท หมายความว่า อัพไซด์เฉลี่ย -6.0% แต่หากอิงเป้าสูงสุดยังเหลือ +2.4% เท่านั้นจุดเด่นของ CCET คือเป็นผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ (EMS) รายใหญ่ ได้อานิสงส์จากกระแส AI และการย้ายฐานการผลิต และโบรกยังให้น้ำหนัก Buy/Hold แต่ที่ราคา 8.30 บาท
7.DELTA บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รีบาวด์จากต่ำสุดรอบ 1 ปี +97.86% (ราคาต่ำสุดรอบ 1 ปีอยู่ที่ 140.50 บาท) ราคา ณ 31 ก.ค. 69 ปิดที่ 278.00 บาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +60.69%, รอบ 1 สัปดาห์ -8.55%, ค่า P/E 116.16 เท่า, อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 0.22%, มาร์เก็ตแคป 3,467,720.89 ล้านบาท
DELTA งบ Q2/69 ยังดี แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดบางส่วน แรงหนุนหลักมาจากธุรกิจ AI, Data Center, Power Electronics และ Cloud Infrastructure ทำให้พื้นฐานโตต่อได้ แต่โบรกเตือนราคาวิ่งแรงจน Valuation แพงมาก P/E สูงกว่า 100 เท่า ต้องระวังแรงขายทำกำไร
8.PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รีบาวด์จากต่ำสุดรอบ 1 ปี +93.42% (ราคาต่ำสุดรอบ 1 ปีอยู่ที่ 19.00 บาท) ราคา ณ 31 ก.ค. 69 ปิดที่ 36.75 บาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +75.00%, รอบ 1 สัปดาห์ -9.26%, ค่า P/E-, อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 1.36%, มาร์เก็ตแคป 165,727.45 ล้านบาท
IAA Consensusให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 42.95 บาท สูงกว่าราคาปิด 36.75 บาท ยังมีอัพไซด์ประมาณ +16.9%ธุรกิจเคมีเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว หลังผ่านจุดต่ำสุดของวัฏจักร แต่ยังต้องจับตาส่วนต่างผลิตภัณฑ์และกำลังผลิตล้นตลาดจุดเด่นคือราคาหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าเป้าหมาย และนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมองบวก (Buy 13 ราย Hold 3 ราย)
9.BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รีบาวด์จากต่ำสุดรอบ 1 ปี +84.92% (ราคาต่ำสุดรอบ 1 ปีอยู่ที่ 24.20 บาท) ราคา ณ 31 ก.ค. 69 ปิดที่ 44.75 บาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +72.12%, รอบ 1 สัปดาห์ 0.00%, ค่า P/E 9.48 เท่า, อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.36%, มาร์เก็ตแคป 65,900.67 ล้านบาท
IAA Consensusให้ราคาเป้าหมายสูงสุด 61 บาท ต่ำสุด 38 บาท และโบรกส่วนใหญ่ยังแนะนำ “ซื้อ” (Buy 13 จาก 15 แห่ง)หากอิงเป้าสูงสุด ยังมีอัพไซด์ประมาณ +36% แต่ต้องจับตาค่าการกลั่น ราคาน้ำมัน และกำไรโรงกลั่นที่ผันผวนภาพรวม BCP ยังน่าสนใจ เป็นหุ้นพลังงานที่พื้นฐานแข็งแรง P/E ต่ำกว่า 10 เท่า
10.AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รีบาวด์จากต่ำสุดรอบ 1 ปี +82.14% (ราคาต่ำสุดรอบ 1 ปีอยู่ที่ 35.00 บาท) ราคา ณ 31 ก.ค. 69 ปิดที่ 63.75 บาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +20.28%, รอบ 1 สัปดาห์ +0.39%, ค่า P/E 50.32 เท่า, อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 1.27%, มาร์เก็ตแคป 910,713.38 ล้านบาท
IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 67.56 บาท จากราคาปิด 63.75 บาท เหลืออัพไซด์ประมาณ +6% (สูงสุด 80 บาท) นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมอง “ซื้อ”จุดเด่นคือเป็นหุ้นโครงสร้างพื้นฐานผูกขาดสนามบินหลักของประเทศ แต่ราคาปัจจุบันขึ้นมามากแล้ว ทำให้ P/E สูง 50 เท่า ต้องจับตาการเติบโตของกำไร
11.GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) รีบาวด์จากต่ำสุดรอบ 1 ปี +72.50% (ราคาต่ำสุดรอบ 1 ปีอยู่ที่ 30.00 บาท) ราคา ณ 31 ก.ค. 69 ปิดที่ 51.75 บาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +43.75%, รอบ 1 สัปดาห์ -5.05%, ค่า P/E 20.91 เท่า, อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.80%, มาร์เก็ตแคป 145,920.99 ล้านบาท
GPSC ฟื้นแรงจากจุดต่ำสุดกว่า +72% สะท้อนตลาดเริ่มกลับมาเชื่อมั่นธุรกิจโรงไฟฟ้า แต่ราคาปัจจุบัน 51.75 บาท เริ่มเข้าใกล้มูลค่าเหมาะสมมากขึ้น IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 57.36 บาท มีอัพไซด์ราว +10.8% และโบรกส่วนใหญ่ยังมองบวก (Buy 13 ราย จาก 18 ราย) จุดเด่นคือกำไรมีโอกาสฟื้นจาก SPP Margin ต้นทุนก๊าซดีขึ้น และกระแสไฟฟ้าจาก Data Center หนุนระยะยาว
12.TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) รีบาวด์จากต่ำสุดรอบ 1 ปี +70.00% (ราคาต่ำสุดรอบ 1 ปีอยู่ที่ 1.80 บาท) ราคา ณ 31 ก.ค. 69 ปิดที่ 3.06 บาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +51.49%, รอบ 1 สัปดาห์ +6.25%, ค่า P/E 12.93 เท่า, อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 4.67%, มาร์เก็ตแคป 298,568.30 ล้านบาท
ภาพรวมงบ Q2/69 ดีกว่าคาด กำไรสุทธิ 5,513 ล้านบาทกำไรครึ่งปีแรก 10,683 ล้านบาท NPL อยู่ที่ 2.93%
Coverage Ratio เพิ่มเป็น 157% IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยปี 69 ที่ 2.89 บาท สูงสุด 3.40 บาท ต่ำสุด 2.50 บาท เทียบราคาปิด 3.06 บาท ยังมีอัพไซด์ประมาณ 11% หากมองเป้าโบรกสูงสุด แต่ค่าเฉลี่ยเริ่มเต็มมูลค่า จุดเด่นคือปันผลดีราว 4-5% และมีโอกาสได้แรงหนุนจากการควบคุมต้นทุน-คุณภาพสินทรัพย์
ส่วนหุ้น SET50 ที่รีบาวด์จากต่ำสุดรอบ1ปีเกิน +50% ประกอบด้วย GULF +67.92%,COM7 +67.58%,TCAP +63.02%,CRC +62.12%,WHA +57.79%,KTC +56.76%,SCC +55.83%,AWC +55.79%,KBANK +52.50%,IVL +51.37%,RATCH+50.98%