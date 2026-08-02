เงินกู้ CLICX ออนไลน์เดือด ได้มาก-น้อยเอาหมด สายบิด-สายเลี้ยวแห่ลองยื่น

เงินกู้ CLICX เดือด แห่ขอวงเงินตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่น ไม่สนวงเงิน“ได้มากได้น้อยเอาหมด” ขณะที่กลุ่มสายบิด-สายเลี้ยว เริ่มแชร์วิธีทดลองระบบ หาช่องโหว่AIคัดกรองคุณภาพหนี้ จับตา CLICX แถลงชี้แจงด่วน
คึกคักมากที่เดียวกับการให้บริการสินเชื่อออนไลน์ของ CLICX ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา หรือ Virtual Bank รายแรกของไทยที่เปิดให้บริการจริง
โดย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เริ่มเกิดกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ว่า CLICX เปิดให้ยื่นขอสินเชื่อ ‘CLICX พร้อมใช้’ และมีประชาชนจำนวนมากแห่เข้าใช้บริการพร้อมกัน ก่อนทยอยนำภาพหน้าจอผลการพิจารณาและวงเงินที่ได้รับมาเผยแพร่ในกลุ่มสินเชื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
ภายในกลุ่มดังกล่าวปรากฏตัวอย่างผู้สมัครได้รับวงเงินตั้งแต่ 2,500 บาท 5,700 บาท 9,800 บาท 15,000 บาท ไปจนถึง 20,000 บาท บางรายได้รับแจ้งผลและเบิกเงินออกมาใช้ภายในเวลาไม่นาน ขณะที่ผู้สมัครอีกจำนวนหนึ่งยังติดอยู่ในสถานะรอพิจารณา หรือรายงานว่าแอปทำงานล่าช้าและเข้าใช้งานติดขัด
ได้มากได้น้อยพร้อมเบิก
ผู้สมัครได้รับวงเงินหลายระดับ ตั้งแต่หลักพันไปจนถึง 20,000 บาท บางรายระบุว่าแม้ได้รับวงเงินไม่มากก็พร้อมเบิกออกมาใช้ทันที ขณะที่บางโพสต์ตั้งคำถามว่า หลังเบิกเงินบางส่วนแล้วสามารถนำวงเงินที่เหลือไปสแกนจ่ายหรือใช้ซื้อสินค้าได้หรือไม่
อีกกรณีหนึ่งระบุว่าได้รับวงเงิน 15,000 บาท แต่เบิกออกมาได้ 12,750 บาท พร้อมเปิดเผยว่าต้องผ่อนชำระเป็นเวลา 5 เดือน ส่วนผู้สมัครบางรายโพสต์ข้อความในลักษณะว่าไม่ว่าจะได้รับวงเงินเท่าใดก็พร้อมนำมาใช้
คนแห่สมัครจนระบบสะดุด
ผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งรายงานว่า แอปทำงานล่าช้า ขั้นตอนพิจารณาค้างเป็นเวลานาน หรือไม่สามารถดำเนินการต่อได้ในบางช่วง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากประชาชนเข้าใช้งานและสมัครสินเชื่อพร้อมกันจำนวนมากตั้งแต่วันแรก
บางรายเข้าสู่สถานะ “อยู่ระหว่างการพิจารณา” หลายชั่วโมง ขณะที่บางรายได้รับแจ้งผลและเบิกเงินได้ภายในวันเดียวกัน จนเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่มว่า ควรกรอกอาชีพประเภทใด ต้องส่งรายการเดินบัญชีหรือไม่ และการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมจะช่วยเพิ่มวงเงินได้เพียงใด
“สายบิด–สายชักดาบ”แห่ทดลองระบบ
สิ่งที่น่ากังวลอีกด้านคือพฤติกรรมที่ถูกเรียกว่า “สายบิด” หรือ “สายชักดาบ” หมายถึงผู้สมัครที่อาจตั้งใจกู้แล้วไม่ชำระคืน แห่เข้ามาทดลองระบบและแชร์ข้อมูลหรือวิธีการต่างๆในการกรอกข้อมูลเพื่อให้สินเชื่อได้รับการอนุมัติให้คนอื่นๆได้รับทราบ
นอกจากนี้ยังมีการแชร์ต่อๆกันด้วยว่า ถึงแม้จะมีประวัติอยู่ในเครดิตบูโรก็ยังผ่านการอนุมัติได้เช่นกัน
ระบบอัตโนมัติคัดกรองได้ลึกเพียงใด
คำถามสำคัญต่อ CLICX คือ ระบบประเมินและอนุมัติสินเชื่ออัตโนมัติสามารถจำแนกผู้สมัครแต่ละประเภทได้แม่นยำเพียงใด ระหว่างผู้ที่ไม่มีเอกสารรายได้แต่ยังชำระหนี้ไหว ผู้ที่ต้องการเงินไปประกอบอาชีพ ผู้ที่กำลังกู้ใหม่เพื่อหมุนหนี้เก่า และผู้ที่ไม่มีเจตนาชำระตั้งแต่ต้น
มีรายงานว่า CLICX เตรียมแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ซึ่งคงต้องรอดูรายละเอียดอีกครั้ง เพราะอย่าลืมว่าการควบคุมคุณภาพหนี้
เป็นโจทย์สำคัญลำดับต้นๆ ในการทำธุรกิจธนาคารไร้สาขา
ส่วนตัวอย่างเรื่องนี้ก็มีเห็นมาแล้วคือ NextBank ในสหรัฐฯ ที่ถูกสั่งปิด ในปี 2545 หลังพบว่า ธนาคารมีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงไม่เพียงพอ คุณภาพลูกหนี้แย่กว่าที่ประเมินไว้ และไม่สามารถระบุขนาดที่แท้จริงของปัญหาสินเชื่อได้ทันเวลา
เงินทุนจำนวนมากที่บริษัทแม่เติมเข้ามาถูกใช้ไปกับผลขาดทุนด้านเครดิตและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จนธนาคารไม่สามารถรักษาฐานะเงินกองทุนและดำเนินธุรกิจต่อได้