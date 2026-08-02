TSD เดินหน้ายกระดับป้องภัยไซเบอร์ หลัก “4 ไม่ 4 ทำ”

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมประสานบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มความเข้มงวดในการยืนยันตัวตน ติดตามธุรกรรมผิดปกติ และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด แนะผู้ลงทุนปฏิบัติตามหลัก “4 ไม่ 4 ทำ” เพื่อป้องกันภัยจากมิจฉาชีพ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน หลังเกิดเหตุข้อมูลในระบบ Investor Portalถูกแฮกไปเมื่อ 25 กรกฏาคมที่ผ่านมา และ TSD ออกโรงแจงและออกมาขออภัยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ พร้อมยืนยันว่าจะพยายามทำอย่างดีที่สุดในการสื่อสารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อระมัดระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และขอให้มีความเชื่อมั่นในระบบการป้องกัน เพราะระบบโครงสร้างทางการเงินของประเทศมีหลายระดับ มีการปกป้องการทำธุรกรรมรวมทั้งต้องยกระดับและปรับปรุงเพิ่ม ตลอดจนพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อ ดังนั้น TSD จึงได้ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มความเข้มงวดในการยืนยันตัวตนของลูกค้าและติดตามธุรกรรมที่มีความผิดปกติอย่างใกล้ชิด พร้อมยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
พร้อมกันนี้ TSDได้ออกคำแนะนำให้ผู้ลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานระบบออนไลน์ ผ่านแนวทาง “4 ไม่ 4 ทำ” เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ( ตามตาราง)