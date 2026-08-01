SENA บุกตลาดอินเตอร์ร่วมงานTaiwan International Estate Expo 2026

SENA ลุยตลาดอินเตอร์ บุกงาน Taiwan International Estate Expo 2026 ร่วมบูทงานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติครั้งสำคัญของไต้หวัน ณ กรุงไทเป พร้อมยกทัพพอร์ตโฟลิโอคอนโดคุณภาพหลากหลายแบรนด์และเซ็กเมนต์ออกบูท เจาะนักลงทุน–เอเจนต์ไต้หวัน ลงทุนระยะยาว
รายงานข่าวเปิดเผยว่า บริษัทเสานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ได้เดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศ ร่วมงาน Taiwan International Estate Expo 2026 มหกรรมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติครั้งสำคัญของไต้หวัน ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยยกทัพพอร์ตโฟลิโอคอนโดคุณภาพหลากหลายแบรนด์และเซ็กเมนต์ เช่น โครงการ Niche Mono Bangpo, Piti Sukhumvit 101, Flexi Riverview Charoennakorn, Niche Pride Ekkamai, Cozi Srinakarin 38
โดยการ นำเสนอโครงการแก่นักลงทุนและเครือข่ายเอเจนต์ชาวไต้หวัน ครั้งนี้ มีนางสาวธิดารัตน์ พัฒน์ทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้กลุ่มบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายต่วน ซินหยี ประธานบริษัท บริษัท ยากี กรุ๊ป จำกัด (YAGE Group) พันธมิตรด้านเอเจนซี่และที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ ร่วมสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุน เชื่อมต่อเครือข่ายพันธมิตร และวางรากฐานความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว
การนำเสนอโครงการแก่นักลงทุนครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกลยุทธ์ขยายตลาดต่างประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง โดย SENA เตรียมนำคอนโดหลากหลายแบรนด์และระดับราคาเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนและตัวแทนขายชาวไต้หวัน โดยมีเอเจนต์ชั้นนำ ได้แก่ YAGE Group, MyGo และ Throne Property เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือ เชื่อมต่อเครือข่ายการขาย และหารือแนวทางการจัดสรรโควตาต่างชาติ สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของโครงการและความพร้อมของ SENA ในการขยายตลาดอินเตอร์อย่างจริงจัง
นอกจากคุณภาพและความหลากหลายของโครงการแล้ว SENA ยังสร้างความแตกต่างด้วยระบบบริการหลังการขายครบวงจร ทั้ง SenX Property Management, RentNex และแอปพลิเคชัน SenProp ที่รองรับการดูแลทรัพย์สินและบริหารจัดหาผู้เช่า ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดความกังวลให้แก่นักลงทุนต่างชาติ ด้วยความพร้อมดังกล่าว SENA จึงไม่ได้มุ่งเป็นเพียง “ผู้ขายคอนโด” แต่ก้าวสู่บทบาท Smart Investment Partner ที่พร้อมดูแลนักลงทุนต่างชาติตั้งแต่การเลือกโครงการ การตัดสินใจลงทุน ไปจนถึงการบริหารทรัพย์สินและสร้างผลตอบแทนในระยะยาว