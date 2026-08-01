กสิกรฯ คาดกรอบบาท 33.00-33.80 จับตาเงินเฟ้อไทย-สถานการณ์ ตอ.กลาง-ทิศทาง Flow

ธ.กสิกรฯ คาดกรอบเงินบาทสัปดาห์ระหว่างวันที่ 3-7 ส.ค.69 อยู่ที่ระดับ 33.00-33.80 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดวันศุกร์ที่ 33.38 บาท/ดอลลาร์ฯ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ก.ค. ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ระบุว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาคและการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของราคาทองคำในตลาดโลก สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่เผชิญแรงขาย หลังมีรายงานข่าวว่า สหรัฐฯ และอิหร่านระงับการโจมตีโต้ตอบกันเป็นการชั่วคราวในช่วงต้นสัปดาห์
นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ยังอ่อนค่าลงจากผลการประชุมเฟดล่าสุดซึ่งสะท้อนว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจยังไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบการประชุมใกล้ ๆ นี้ เพราะแม้ประธานเฟดจะแสดงท่าทีกังวลต่อความเสี่ยงเงินเฟ้อ แต่ก็ระบุเพิ่มเติมว่า หากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยก็อาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เฟดจะนำมาใช้ แต่ดอกเบี้ยอาจไม่ใช่คำตอบเดียวของการสกัดความเสี่ยงเงินเฟ้อ อนึ่ง ในการประชุมเมื่อ 28-29 ก.ค. ที่ผ่านมา เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่กรอบ 3.50-3.75% ตามเดิมและมีสมาชิก FOMC ถึง 3 รายที่โหวตให้ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้
ในช่วงปลายสัปดาห์ เงินบาทเพิ่มช่วงบวกได้ต่อเนื่องไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ที่ 33.321 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่ เงินดอลลาร์มีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด
สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างสัปดาห์ 27-31 ก.ค. 2569 นั้น นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 112 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทยที่ 10,283 ล้านบาท (ซื้อสุทธิพันธบัตร 11,190 ล้านบาท หักตราสารหนี้หมดอายุ 907.5 ล้านบาท)
ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนก.ค. ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมิ.ย. ดัชนี ISM/PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนก.ค.
นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเดือนก.ค. ของญี่ปุ่น จีน ยูโรโซน และอังกฤษ รวมถึงตัวเลขการส่งออกเดือนก.ค. ของจีนด้วยเช่นกัน