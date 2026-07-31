แบงก์ชาติออกมาตรการเข้มจัดการบัญชีม้าเยาวชน คุมเพดานโอนผ่านดิจิทัลสูงสุด 1 หมื่นบาท

ธปท. ผนึกสมาคมธนาคารไทย ผู้ให้บริการ e-Money จำกัดเพดานวงเงินโอน-ชำระเงินผู้ใช้อายุ 10-18 ปี ผ่านช่องทางดิจิทัล สกัดมิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิด “บัญชีม้า” พร้อมเปิดช่องให้ผู้มีความจำเป็นสามารถขอเพิ่มวงเงินได้ ย้ำมาตรการมุ่งคุ้มครองเยาวชนและสกัดอาชญากรรมทางการเงินที่มีแนวโน้มใช้บัญชีเด็กมากขึ้น
(31 ก.ค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟสบุ๊ค โดยระบุว่า ปัจจุบันมิจฉาชีพพยายามหลอกให้เยาวชนเปิดบัญชีหรือยืมบัญชี เพื่อใช้เป็น "บัญชีม้า" ในการกระทำความผิดมากขึ้น
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แบงก์ชาติจึงร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ให้บริการ e-Money ยกระดับมาตรการกำหนดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันของบัญชีเยาวชนตามช่วงอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริง (Customer Profiling) และช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกนำบัญชีไปใช้ก่ออาชญากรรมทางการเงิน
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การกำหนดวงเงินครั้งนี้อ้างอิงจากข้อมูลการใช้งานจริงของลูกค้ากลุ่มเยาวชน โดยกว่า 97% ของบัญชีจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับวงเงิน ขณะที่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินสูงกว่าที่กำหนด สามารถติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอปรับเพิ่มวงเงินได้
ดังนั้น ขอให้ผู้ปกครองสร้างความเข้าใจแก่บุตรหลานเกี่ยวกับภัยทางการเงิน และย้ำว่า ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลบัญชี ให้ผู้อื่นยืมหรือใช้บัญชีของตนโดยเด็ดขาด เพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพและมีความผิดตามกฎหมาย
นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษก ธปท. กล่าวว่า จากการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พบว่าปัจจุบันมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเงินฝากและบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของเยาวชนเป็น “บัญชีม้า” มากขึ้น ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งตกเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมทางการเงินโดยไม่รู้ตัว จากการเปิดบัญชีหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตน ซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมาย
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ธปท.จึงร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-Money กำหนดมาตรฐานวงเงินโอนและชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชน โดยอิงลักษณะการใช้งานจริง (Customer Profiling) แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
* อายุ 10-12 ปี บัญชี e-Money โอนหรือชำระเงินได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวัน
* อายุ 12-15 ปี บัญชีเงินฝากธนาคารผ่านช่องทางดิจิทัล ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน
* อายุ 15-18 ปี บัญชีเงินฝากธนาคารผ่านช่องทางดิจิทัล ไม่เกิน 10,000 บาทต่อวัน
ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าว ไม่รวมธุรกรรมความเสี่ยงต่ำ เช่น การโอนเงินเข้าบัญชีของตนเองภายในแอปพลิเคชันเดียวกัน
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้งานสุจริต ธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการ e-Money จะต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนปรับวงเงิน พร้อมจัดช่องทางให้ลูกค้าที่ยังมีความจำเป็นสามารถยื่นขอเพิ่มวงเงินได้ผ่าน Mobile Banking คอลเซ็นเตอร์ หรือสาขา โดยธนาคารจะทยอยปรับวงเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.2569 ส่วนผู้ประกอบธุรกิจ e-Money จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนต.ค.2569
นางสาวชญาวดี กล่าวย้ำว่า มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดโอกาสที่เยาวชนจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการบัญชีม้า พร้อมขอให้ผู้ปกครองสร้างความเข้าใจกับบุตรหลานว่า การเปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตน อาจทำให้ตกเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดและมีความรับผิดตามกฎหมาย โดย ธปท.จะติดตามพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพอย่างใกล้ชิด และพร้อมปรับมาตรการให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
(31 ก.ค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟสบุ๊ค โดยระบุว่า ปัจจุบันมิจฉาชีพพยายามหลอกให้เยาวชนเปิดบัญชีหรือยืมบัญชี เพื่อใช้เป็น "บัญชีม้า" ในการกระทำความผิดมากขึ้น
.
แบงก์ชาติจึงร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ให้บริการ e-Money ยกระดับมาตรการกำหนดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันของบัญชีเยาวชนตามช่วงอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริง (Customer Profiling) และช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกนำบัญชีไปใช้ก่ออาชญากรรมทางการเงิน
.
การกำหนดวงเงินครั้งนี้อ้างอิงจากข้อมูลการใช้งานจริงของลูกค้ากลุ่มเยาวชน โดยกว่า 97% ของบัญชีจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับวงเงิน ขณะที่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินสูงกว่าที่กำหนด สามารถติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอปรับเพิ่มวงเงินได้
ดังนั้น ขอให้ผู้ปกครองสร้างความเข้าใจแก่บุตรหลานเกี่ยวกับภัยทางการเงิน และย้ำว่า ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลบัญชี ให้ผู้อื่นยืมหรือใช้บัญชีของตนโดยเด็ดขาด เพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพและมีความผิดตามกฎหมาย
นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษก ธปท. กล่าวว่า จากการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พบว่าปัจจุบันมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเงินฝากและบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของเยาวชนเป็น “บัญชีม้า” มากขึ้น ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งตกเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมทางการเงินโดยไม่รู้ตัว จากการเปิดบัญชีหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตน ซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมาย
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ธปท.จึงร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-Money กำหนดมาตรฐานวงเงินโอนและชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชน โดยอิงลักษณะการใช้งานจริง (Customer Profiling) แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้
* อายุ 10-12 ปี บัญชี e-Money โอนหรือชำระเงินได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวัน
* อายุ 12-15 ปี บัญชีเงินฝากธนาคารผ่านช่องทางดิจิทัล ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน
* อายุ 15-18 ปี บัญชีเงินฝากธนาคารผ่านช่องทางดิจิทัล ไม่เกิน 10,000 บาทต่อวัน
ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าว ไม่รวมธุรกรรมความเสี่ยงต่ำ เช่น การโอนเงินเข้าบัญชีของตนเองภายในแอปพลิเคชันเดียวกัน
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้งานสุจริต ธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการ e-Money จะต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนปรับวงเงิน พร้อมจัดช่องทางให้ลูกค้าที่ยังมีความจำเป็นสามารถยื่นขอเพิ่มวงเงินได้ผ่าน Mobile Banking คอลเซ็นเตอร์ หรือสาขา โดยธนาคารจะทยอยปรับวงเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.2569 ส่วนผู้ประกอบธุรกิจ e-Money จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนต.ค.2569
นางสาวชญาวดี กล่าวย้ำว่า มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดโอกาสที่เยาวชนจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการบัญชีม้า พร้อมขอให้ผู้ปกครองสร้างความเข้าใจกับบุตรหลานว่า การเปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตน อาจทำให้ตกเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดและมีความรับผิดตามกฎหมาย โดย ธปท.จะติดตามพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพอย่างใกล้ชิด และพร้อมปรับมาตรการให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง