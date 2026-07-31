ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.38-แข็งค่ารับแรงหนุนฟันด์โฟลว์-ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาต่ำกว่าคาด

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(31ก.ค.69)แข็งค่าเข้าใกล้แนว 33.30 ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 33.38 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 33.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทและสกุลเงินอื่นในเอเชียแข็งค่าขึ้นท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์ฯ ต่อเนื่อง หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ประกอบกับเงินบาทมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ (ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 3,516 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 7,195 ล้านบาท) อย่างไรก็ดี กรอบการแข็งค่าของเงินบาทลดลงบางส่วน หลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลาง โดยอิหร่านได้เข้าโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพสหรัฐฯ ในคูเวตและบาห์เรน
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.00-33.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนก.ค. ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมิ.ย. ดัชนี ISM/PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนก.ค. นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเดือนก.ค. ของญี่ปุ่น จีน ยูโรโซน และอังกฤษ รวมถึงตัวเลขการส่งออกเดือนก.ค. ของจีนด้วยเช่นกัน