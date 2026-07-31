รัสเซียขึ้นบัญชีดำ "พาเวล ดูรอฟ" ผู้ก่อตั้ง Telegram เป็นผู้ก่อการร้าย ตัดอนาคตเหรียญ TON

ทางการรัสเซียประกาศขึ้นบัญชีพาเวล ดูรอฟ ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Telegram เป็นผู้ก่อการร้ายอย่างเป็นทางการ หลังเจ้าตัวปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐที่ต้องการเข้าตรวจสอบและเซ็นเซอร์ข้อมูลผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม เหตุการณ์นี้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบัน ในจังหวะที่บริษัทกำลังเตรียมขยายฐานเข้าสู่สมรภูมิคริปโทเคอร์เรนซีเต็มตัวผ่านวอลเล็ต Gram และเครือข่ายบล็อกเชนของตนเอง
ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเผชิญความท้าทายครั้งสำคัญ เมื่อความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ปะทะโดยตรงกับเสรีภาพทางเทคโนโลยี การที่รัฐบาลมอสโกยกระดับมาตรการกดดันขั้นเด็ดขาดเกิดขึ้นในจังหวะไล่เลี่ยกับการรุกคืบด้านการเงินดิจิทัลของแพลตฟอร์มพอดี แม้ตลาดยังอยู่ระหว่างการประเมินตัวเลขเงินทุนไหลออกที่ชัดเจน แต่สถานการณ์นี้กดดันให้เทรดเดอร์สถาบันและผู้ดูแลสภาพคล่อง ต้องรื้อแผนประเมินความเสี่ยงด้านกฎระเบียบกันใหม่ทั้งหมด จุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือความเสี่ยงที่อาจลุกลามไปยังเครือข่ายบล็อกเชนและโทเคนพื้นฐานที่ผูกโยงกับแอปพลิเคชันนี้โดยตรง
เมื่อเจาะลึกข้อมูลบนเครือข่าย พฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่หรือกลุ่มวาฬสะท้อนภาพการเตรียมพร้อมรับมือความผันผวนอย่างระมัดระวัง สถิติในอดีตมักชี้ว่า เมื่อผู้บริหารระดับสูงเผชิญข้อหาร้ายแรง ผู้ถือครองระยะยาวมักเลือกโอนสินทรัพย์ออกจากศูนย์ซื้อขายไปยังกระเป๋าส่วนตัว เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกแทรกแซงแพลตฟอร์ม กระนั้นชุมชน TON ซึ่งเคยรวมตัวล่ารายชื่อกว่า 9 ล้านเสียงในช่วงเหตุการณ์จับกุมที่ฝรั่งเศส ยังคงรักษาจุดยืนสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนแปลง แรงหนุนจากชุมชนนี้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงโครงสร้างราคาไม่ให้เสียศูนย์ในระยะสั้น
สำหรับกระแสเงินทุนระดับสถาบัน คดีความที่ลากยาวตั้งแต่การจับกุมตัวในฝรั่งเศสเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 มาจนถึงการสอบสวนล่าสุดในออสเตรเลีย กลายเป็นปัจจัยกดดันการจัดสรรเม็ดเงินอัจฉริยะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เน้นกลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัลจำเป็นต้องชะลอการลงทุนในโปรเจกต์ที่ผูกติดกับแพลตฟอร์มนี้ไว้ก่อน เพื่อรอความชัดเจนของกระบวนการยุติธรรม คำสั่งของทางการรัสเซียที่ห้ามดูรอฟเผยแพร่ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เครือข่ายในสายตานักวิเคราะห์สถาบัน
เมื่อมองผ่านเลนส์โครงสร้างเศรษฐกิจมหภาค แรงเสียดทานระหว่างบริษัทเทคโนโลยีกับหน่วยงานกำกับดูแลสะท้อนภาพการปะทะกันระหว่างขั้วอำนาจรัฐแบบรวมศูนย์กับเทคโนโลยีแบบกระจายศูนย์ คำเตือนของดูรอฟที่มีต่อระบบยืนยันอายุของสหภาพยุโรป รวมถึงคดีลักพาตัวเรียกค่าไถ่เป็นคริปโทเคอร์เรนซีในฝรั่งเศสอันเป็นผลพวงจากข้อมูลภาษีรั่วไหล ล้วนตอกย้ำประเด็นช่องโหว่ด้านความเป็นส่วนตัวได้อย่างชัดเจน ท่ามกลางสภาพคล่องโลกที่ยังคงตึงตัว สภาพแวดล้อมด้านกฎเกณฑ์กำลังก้าวขึ้นมาเป็นเข็มทิศหลักที่กำหนดทิศทางเงินทุนในอุตสาหกรรมนี้
สำหรับทิศทางในระยะข้างหน้า ฉากทัศน์เชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นคือการที่แพลตฟอร์มสามารถคลี่คลายข้อพิพาททางกฎหมายทั้งในยุโรปและออสเตรเลียได้สำเร็จ ซึ่งการปลดล็อกเงื่อนไขดังกล่าวจะช่วยดึงเม็ดเงินสถาบันให้กลับเข้ามาลงทุนในระบบนิเวศการเงินของตนอีกครั้ง
ในทางกลับกัน หากแรงกดดันทางการเมืองทวีความรุนแรงจนบั่นทอนการดำเนินงานหลักของบริษัท ตลาดอาจเผชิญแรงเทขายเพื่อลดความเสี่ยงครั้งใหญ่ได้เช่นกัน ประเด็นที่นักลงทุนสถาบันต้องจับตาอย่างใกล้ชิดจากนี้คือท่าทีของหน่วยงานกำกับดูแลระดับสากล และความสม่ำเสมอของสภาพคล่องบนเครือข่าย ท่ามกลางมรสุมกฎหมายลูกใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้น