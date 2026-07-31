พันธบัตรออมพลัสวันแรกขายเกลี้ยง! จองซื้อรอบต่อไปได้ผ่าน Bond Connect วันที่ 3 - 5 สิงหาคม นี้

สบน. เผย พันธบัตรออมพลัส เปิดขายวันแรกหมด 2,000 ล้านบาท ซื้อไม่ทันรอบเป๋าตัง ยังมีโอกาสจองผ่าน Bond Connect วันที่ 3-5 ส.ค. 2569 เริ่มต้น 1,000 บาท พร้อมเปิดจำหน่ายรอบใหม่อีกครั้งในเดือนกันยายน 2569 และทยอยเปิดขายต่อเนื่องทุกเดือนตลอดปีงบประมาณ 2570
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจำหน่าย “พันธบัตรออมพลัส” ครั้งที่ 1 ในวันแรก (31 กรกฎาคม 2569) ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม โดยมีผู้ซื้อรวมทั้งสิ้น 1,590 คน ซื้อครบเต็มวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาท ภายในวันเดียว แบ่งเป็น
• พันธบัตรออมพลัส รุ่นอายุ 3 ปี: ผู้ซื้อ 259 คน มูลค่ารวม 217,309,100 บาท
• พันธบัตรออมพลัส รุ่นอายุ 10 ปี: ผู้ซื้อ 1,331 คน มูลค่ารวม 1,782,690,900 บาท
พลาดรอบแอปเป๋าตัง ยังจองซื้อผ่าน Bond Connect ได้
สำหรับผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทัน ยังมีโอกาสอีกครั้ง! สบน. เปิดให้จองซื้อผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาท โดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง 24 แห่ง และผ่านแอปพลิเคชัน Streaming เริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
ทุกคนได้ซื้อแน่นอน ด้วยวิธีการจัดสรรแบบ "Small Lot First"
การจองซื้อผ่าน Bond Connect ครั้งนี้ใช้วิธี "Small Lot First" คือ การทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบวงเงินจำหน่าย วิธีนี้ช่วยให้ผู้จองซื้อทุกคนมีโอกาสได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม กล่าวคือ ผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออมพลัสอย่างแน่นอน
กำหนดการที่ควรรู้
วันจองซื้อ จองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2569 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันพุธที่ 5 ส.ค. 2569
วันประกาศผล
การจัดสรร ประกาศผลการจัดสรรในวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 2569 และคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับ การจัดสรร (กรณีได้รับไม่ครบตามที่จองซื้อ) ในวันเดียวกัน
ยังไม่พร้อมตอนนี้? รอบหน้ามีอีกแน่นอน
สำหรับผู้ที่สนใจแต่ยังไม่พร้อมจองซื้อในขณะนี้ ไม่ต้องกังวล เพราะยังมีโอกาสออมเงินอย่างปลอดภัยและมั่นคงอีกหลายครั้ง โดย สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัส ครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายนนี้ และจะเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีงบประมาณ 2570