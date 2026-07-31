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คนทำอาชีพอิสระก็กู้ได้ "สินเชื่อออมสินสร้างอาชีพ" ไม่ใช้หลักประกัน ให้กู้สูงสุด 5 หมื่น กู้ง่ายผ่านแอป MyMo วันนี้ – 31 ธ.ค.69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ออมสินช่วยเติมทุนให้คนตัวเล็กสร้างอาชีพ สร้างอนาคต ด้วย "สินเชื่อออมสินสร้างอาชีพ" ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน ไม่มีหลักประกัน รายละเอียดเพิ่มเติม > https://to.gsb.or.th/xMRAy0y

- วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

- ดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน**

- ผ่อนชำระนาน 5 ปี

- ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

สมัครง่ายผ่าน MyMo ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

**เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 16.20 ต่อปี

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