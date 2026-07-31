PLANET เดินหน้าธุรกิจโปร่งใส พร้อมสร้างเติบโตยั่งยืน

"แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย"
ตอกย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดี เดินหน้าธุรกิจอย่างโปร่งใส พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นางสาวฉัตร์สุดา เบ็ญจนิรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-Chief Executive Officer) บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามโครงสร้างการกำกับดูแลที่ชัดเจน การตัดสินใจและการอนุมัติรายการสำคัญเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้ระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงาน การเงิน การให้บริการลูกค้า และการบริหารโครงการ โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตในธุรกิจหลัก ได้แก่ System Integration, Cyber Security, Data Center, Cloud, Digital Infrastructure และธุรกิจแห่งอนาคต ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและทยอยรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าของงานและหลักเกณฑ์ทางบัญชี สะท้อนถึงความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ ความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามอบให้ และศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต
"PLANET เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการบริหารจัดการที่เป็นระบบ จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กร สร้างคุณค่า และขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว"
นาย Trevor Thompson ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-Chief Executive Officer) กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและต่อยอดธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับการส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพ การสร้างนวัตกรรม และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว