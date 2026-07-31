ภูฏานผนึก 3iQ บริหารคลังบิทคอยน์ชาติ เร่งปั้น Gelephu สู่ฮับการเงินออฟชอร์แห่งเอเชีย

เขตบริหารพิเศษ Gelephu ของภูฏาน ประกาศแต่งตั้ง 3iQ ผู้จัดการสินทรัพย์ระดับสถาบันจากแคนาดา เข้ารับหน้าที่บริหารคลังบิทคอยน์ระดับชาติ เดินหน้าผลักดันให้เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งใหม่ของภูมิภาค ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวต่อเนื่องจากแผนจัดสรรบิทคอยน์ 10,000 เหรียญเมื่อปลายปี พ.ศ. 2568 และตอกย้ำวิสัยทัศน์ของภูฏานที่ต้องการยกระดับทุนสำรองของรัฐให้เข้าสู่ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและดึงดูดเม็ดเงินสถาบันจากทั่วโลก
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐบาลภูฏานในการพัฒนา Gelephu Mindfulness City (GMC) ให้กลายเป็นศูนย์กลางการเงินนอกอาณาเขต เริ่มมีความชัดเจนในระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินมากขึ้น ภายหลังบรรลุข้อตกลงกับ 3iQ เพื่อบริหารจัดการบิทคอยน์ที่จัดสรรไว้สำหรับการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะ ปาสกาล แซงต์-ชอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 3iQ ระบุความมุ่งมั่นที่จะนำวินัยการลงทุนระดับสถาบันเข้ามาปรับใช้ เพื่อบริหารเงินทุนของภูฏานอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส และมุ่งหวังผลตอบแทนในระยะยาว ควบคู่ไปกับแผนการตั้งสำนักงานถาวรในพื้นที่ เพื่อลงทุนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นไปพร้อมกัน
จิกเดรล ซิงเกย์ กรรมการบริหารของ Gelephu ย้ำสถานะของ 3iQ ในฐานะพันธมิตรสถาบันรายแรกๆ ที่จะเข้ามาช่วยวางรากฐานการเติบโตให้กับเมืองนี้ แม้จนถึงขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังปิดปากเงียบเรื่องตัวเลขสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการที่แน่ชัด รวมถึงสัดส่วนที่อาจถูกนำไปต่อยอดผลตอบแทนผ่านการปล่อยกู้หรือตราสารอนุพันธ์ แต่ทิศทางที่ปรากฏส่งสัญญาณชัดเจนถึงความพยายามเปลี่ยนสถานะจากผู้ถือครองสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว สู่การเป็นผู้เล่นในตลาดทุนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มตัว
เมื่อพิจารณาปฏิกิริยาของตลาดและทิศทางราคาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 บิทคอยน์ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับ 63,900 ดอลลาร์ ท่ามกลางสภาพคล่องที่ไหลเวียนอยู่ในตลาดโลก ข่าวการดึงสถาบันเข้ามาบริหารจัดการทุนสำรองระดับรัฐถือเป็นปัจจัยเชิงบวกที่ช่วยหนุนโครงสร้างราคาในระยะกลาง นักลงทุนสถาบันต่างจับตาความเคลื่อนไหวนี้ในฐานะจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้บิทคอยน์ได้รับการยอมรับในฐานะสินทรัพย์สำรองระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งสร้างแรงกระเพื่อมเชิงจิตวิทยาต่อความเชื่อมั่นในภาพรวมของตลาด
ขณะที่มุมมองเชิงลึกจากข้อมูลออนเชน (On-Chain) ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุปทานอย่างมีนัยสำคัญ การนำบิทคอยน์ระดับหมื่นเหรียญออกจากการหมุนเวียนในตลาดแลกเปลี่ยนทั่วไป (Exchange Outflows) เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลของสถาบัน (Institutional Custody) ส่งผลให้แรงเทขายในระยะสั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด พฤติกรรมลักษณะนี้สอดคล้องกับรูปแบบการสะสมสินทรัพย์ระยะยาวของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือกลุ่มวาฬ สะท้อนว่าอุปทานที่มีอยู่จำกัดกำลังถูกดูดซับโดยหน่วยงานภาครัฐและกองทุนที่ไม่มีแนวโน้มจะเทขายเพียงเพื่อทำกำไรส่วนต่างในรอบวัน
นอกจากนี้ด้านผลกระทบต่อกระแสเงินทุนระดับสถาบันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นตามลำดับ การเปิดรับผู้จัดการสินทรัพย์ที่เชี่ยวชาญด้านคริปโตโดยตรงเข้ามาดูแลคลังของรัฐ สะท้อนถึงการปรับตัวของเงินทุนอัจฉริยะ (Smart Money) ที่กำลังมองหาแหล่งหลบภัยและโครงสร้างทางภาษีที่เอื้ออำนวยมากขึ้น โมเดลของ GMC นำเสนอสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการลงทุน ทั้งในแง่กฎระเบียบที่ยืดหยุ่นและโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับกระแสเงินทุนไหลเข้า ปัจจัยเหล่านี้น่าจะดึงดูดกองทุนเฮดจ์ฟันด์และผู้จัดการความมั่งคั่งให้พิจารณาภูฏานเป็นหมุดหมายใหม่สำหรับการกระจายความเสี่ยง
ด้านบริบทเชิงโครงสร้างและเศรษฐกิจมหภาคมีส่วนสำคัญที่ผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์นี้ขึ้น ท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยโลกที่ยังคงสร้างความท้าทายต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านพลังงานสะอาดอย่างภูฏาน สามารถเปลี่ยนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ต่ำให้กลายเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจผ่านการขุดบิทคอยน์ การยกระดับสถานะจากผู้ขุดมาเป็นผู้จัดสรรทุนสำรองบนแพลตฟอร์มออฟชอร์ ถือเป็นการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในประเทศตะวันตกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง และเป็นจังหวะดึงดูดเม็ดเงินที่ต้องการแสวงหาผลตอบแทนใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
ในส่วนแนวโน้มและมุมมองในอนาคตเผยให้เห็นโอกาสการเติบโตที่น่าจับตาอย่างต่อเนื่อง หากโครงการ Gelephu ประสบความสำเร็จในการดึงดูดเม็ดเงินสถาบัน จะกลายเป็นกรณีศึกษาสำคัญสำหรับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน กรณีฐานคือการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปของระบบนิเวศทางการเงินในภูฏาน แต่หากเกิดกรณีเชิงบวกที่สถาบันการเงินระดับโลกแห่เข้ามาตั้งฐานดำเนินการพร้อมกัน อาจกระตุ้นให้ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนต้องเร่งพิจารณาทบทวนนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเองใหม่ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการแข่งขันดึงดูดเม็ดเงินในอนาคต