รายย่อย 1.5 แสนรายวายวอดใน 18 บจ. / สุนันท์ ศรีจันทรา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ไม่นำส่งงบการเงินปี 2568 จำนวน 18 แห่ง และสั่งขึ้นเครื่องหมาย SP พักการซื้อขายหุ้นตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีอยู่หลายบริษัทที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ อยู่ในข่ายถูกเพิกถอนจากตลาดหุ้น โดยมีนักลงทุนนับแสนคนที่จะย่อยยับจากการถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้
18 บริษัทจดทะเบียนที่ไม่นำส่งงบการเงินปี 2568 ตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และหุ้นถูกพักการซื้อขาย ประกอบด้วย บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ A ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีจำนวน 199 ราย, บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ AE มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 29,829 ราย, บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AKS มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 27,544 ราย, บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 12,495 ราย
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 9,801 ราย, บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1,884 ราย, บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 6,034 ราย, บริษัท แกรนด์ แอสเซท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 6,870 ราย, บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ HPT มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 4,218 ราย, บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) หรือ KWI มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 3,211 ราย
บริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 5,798 ราย, บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 9,511 ราย, บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 4,189 ราย, บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 9,947 ราย, บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 10,326 ราย, บริษัท โรงแรมรอยัล ออร์คิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ROH มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1,344 ราย และบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ SAM มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 3,814 ราย
รวมผู้ถือหุ้นรายย่อยใน 18 บริษัทจดทะเบียนที่ไม่ส่งงบปี 2568 ตามเวลาที่กำหนด มีจำนวนทั้งสิ้น 143,581 ราย ซึ่งทั้งหมดตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญเสียถึงขั้นหมดตัวจากการลงทุน
แม้ว่าหลายบริษัทจะนำส่งงบการเงินปี 2568 ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และหุ้นได้รับอนุมัติกลับมาซื้อขายอีกครั้ง แต่แนวโน้มผลประกอบการบริษัทฯ ก็ยังย่ำแย่ และหุ้นขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย
ยังมีหุ้นประมาณ 8 บริษัทที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน เพราะส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยต้องแก้ไขเหตุแห่งการถูกเพิกถอนภายใน 3 ปี ก่อนถูกตะเพิดพ้นตลาดหุ้น
ในจำนวน 8 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในข่ายถูกเพิกถอน หลายบริษัทฯ กำลังดิ้นรน พยายามแต่งตัว แก้ปัญหาฐานะทางการเงิน เพื่อให้พ้นจากเหตุถูกเพิกถอน แต่บางบริษัทกลับไม่มีความกระตือรือร้น และผู้บริหารบริษัทฯ กำลังเร่งการผ่องถ่ายเงินออก โดยนำสินค้าคงคลังออกขาย ไซฟอนเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง
สุดท้ายบริษัทฯ จะเหลือเพียงซาก ผู้ถือหุ้นทั่วไปตายเกลื่อน แต่ผู้บริหารบริษัทฯ ล้มบนฟูก และอาจไม่ถูกลงโทษใดๆ
โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้น จาก 18 บริษัทจดทะเบียนที่ไม่ส่งงบการเงินปี 2568 ตามกำหนด โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 143,581 ราย อาจต้องมอดม้วยหมดตัวไปพร้อมๆ กัน