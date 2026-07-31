TFM ไตรมาส 2 โกยยอดขาย1.45 พันล.

“ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ ” โชว์ผลงานไตรมาส 2 กวาดรายได้เพิ่ม 9.8% กำไรโต 9.0% จากไตรมาสก่อน หนุนผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกมีรายได้จากการขาย 2,780 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 308 ล้านบาท โดยมีธุรกิจอาหารกุ้งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.18 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 26 สิงหาคมนี้
นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFM ผู้นำธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เศรษฐกิจของไทย เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 ว่า บริษัทยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยมีรายได้จากการขาย 1,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.8% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 161 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเข้าสู่ช่วงฤดูกาลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (High Season) ส่งผลให้ยอดขายและปริมาณการขายปรับตัวดีขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ยอดขายอาหารกุ้งและสัตว์บกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจอาหารกุ้งที่เป็นรายได้หลักของบริษัท มีการเติบโตทั้งในประเทศที่เพิ่มขึ้น 2.3% และการส่งออกที่โดดเด่นโตถึง 62% แม้ผลกระทบของต้นทุนปลาป่นที่ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความสามารถในการทำกำไรได้
ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 308 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18.8% และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 11.1% สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจอาหารกุ้งที่เติบโตและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ จากการรักษาความเป็นผู้นำตลาด การขยายฐานลูกค้า พร้อมการรุกตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญแรงกดดันทางด้านต้นทุนวัตถุดิบ
โดยเฉพาะราคาปลาป่นที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้บริษัทยังคงสามารถบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อยอดขายลดลงอยู่ที่ 8.6% อีกทั้ง บริษัทยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับการผลิตอาหารกุ้ง ที่โรงงานสงขลาและอาหารปลาที่โรงงานสมุทรสาคร ส่งผลให้อัตราภาษีที่แท้จริงลดลงเหลือ 7.3% จาก 14.1%
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 (1 มกราคม–30 มิถุนายน 2569) ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 13 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 สิงหาคม 2569 สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้การดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
“สำหรับทิศทางผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง TFM พร้อมเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคู่กับการบริหารต้นทุน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโตในระยะยาว แม้อุตสาหกรรมจะยังเผชิญความท้าทายด้านต้นทุนวัตถุดิบ บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ราคาปลาป่นอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของต้นทุน ขณะเดียวกัน บริษัทจะเดินหน้าขยายฐานลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ และขับเคลื่อนการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยจุดแข็งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการทางวิชาการ และฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายพีระศักดิ์ กล่าว