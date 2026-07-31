คลังลุยขายพันธบัตร ออมพลัส รอบใหม่ 3-5 ส.ค. หลังรอบแรกเกลี้ยงใน 21 วินาที

พันธบัตรรัฐบาลออมพลัส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 บนวอลเล็ต สบม. ได้จำหน่ายครบ 2,000 ล้านบาทแล้ว หลังจากเปิดจำหน่ายเมื่อเวลา 08.30 น.
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ระบุว่า ประชาชนที่สนใจยังคงสามารถจองซื้อพันธบัตรัฐบาลออมพลัส วงเงิน 2,000 ล้านบาท (จัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First) ผ่าน Bond Connect Platform
สำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อพันธบัตรออมพลัสผ่านธนาคารพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง 24 ราย รวมถึงผ่านแอปพลิเคชัน Streaming โดยจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 3 -5 ส.ค. 69
ด้าน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ได้รับรายงานจาก ผอ.สบน. ล็อตแรกที่เปิดขายวันนี้ผ่านแอปเป๋าตัง (first come first serve) วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทหมดเกลี้ยงภายใน 21 วินาที และสำหรับคนที่พลาดวันนี้ เตรียมตัวให้พร้อมวันที่ 3 5 ส.ค. ขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยจะให้สิทธิรายย่อยก่อน (small lot first) ผ่าน Bond Connect Platform และจะทยอยจำหน่ายต่อเนื่องทุกเดือนหลังจากนี้
นายเอกนิติ กล่าวว่า พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส เป็นการเพิ่มทางเลือกในการออม และการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้แก่ประชาชน โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปี สําหรับรุ่นอายุ 3 ปี และ 2.80% ต่อปี สําหรับรุ่นอายุ 10 ปี และผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ พลัส มากกว่าการออมรูปแบบเดิม ดังนี้
พลัส ทุกเดือน มีจําหน่ายทุกเดือน เข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึง (Financial Inclusion)
พลัส ผลตอบแทน ด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจ
พลัส ตลาดรอง ซึ่งมีกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใส
พลัส ช่องทางจําหน่าย ด้วยการเพิ่มช่องทางจําหน่ายที่มากขึ้นผ่านทั้งวอลเล็ต สบม. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชัน Streaming ประชาชนสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือเลือกจองซื้อผ่านธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และแอปพลิเคชัน Streaming โดยเริ่มต้นที่ 1,000 บาท (small lot first ผ่าน Bond Connect Platform) เพื่อให้ประชาชน สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับเงินออมและความสะดวกของตนเอง
นายเอกนิติ ระบุว่า ออมพลัส ไม่ได้ตอบแค่คนตัวเล็ก แต่ตอบโจทย์ประเทศใน 3 ชั้น กล่าวคือ
1. ชั้นครัวเรือน วินัยออมสม่ำเสมอทุกเดือน ผลตอบแทนจูงใจกว่าเงินฝากทั่วไป เชื่อมพอร์ตลงทุนได้จริง เป็นก้าวแรกของความมั่นคงในวัยเกษียณ ซึ่งสำคัญยิ่งขึ้นในยุคที่ผู้สูงวัยไทยจำนวนมากยังไม่มีกันชนทางการเงินรองรับตัวเอง
2. ชั้นตลาดทุน ตลาดรองที่โปร่งใสและมีสภาพคล่อง คือการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนไทย เชื่อมพันธบัตรออมทรัพย์แบบเดิมสู่ Digital Investment Ecosystem หนุนเป้าหมายพลิกฟื้นสัดส่วนการออมของประเทศที่ลดลงต่อเนื่องเกือบ 10 ปี ให้กลับมาแข็งแรงในปีแห่งการลงทุนนี้
3. ชั้นการคลังและโครงสร้างประชากร การขยายฐานผู้ออมในประเทศให้กว้างขึ้น คือส่วนหนึ่งของการกระจายเครื่องมือระดมทุนภาครัฐ ไม่ได้ช่วยแค่เสถียรภาพหนี้สาธารณะ แต่ช่วยเตรียมประเทศให้พร้อมรับมือสังคมสูงวัยที่กำลังมาเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาด ยิ่งวัยทำงานวันนี้มีเครื่องมือออมระยะยาวที่มั่นคง ภาระที่จะตกไปอยู่กับระบบการเงินการคลังในอนาคตก็จะเบาลงตามไปด้วย
นี่คือหลัก Target ในกรอบ 5T ที่ผมยึดเสมอมา ใช้เครื่องมือการคลังอย่างมีเป้าหมายและมีวินัย ควบคู่กับความยั่งยืนระยะยาว
การออมที่ดีที่สุดไม่ใช่การออมก้อนใหญ่ครั้งเดียว แต่คือการออมสม่ำเสมอในระยะยาว นายเอกนิติ ระบุ