GCAP GOLD นำ “ทองคำน้องเนย” ฟีเวอร์ เอาใจสายสะสม

หลังประสบความสำเร็จ จากการสร้างปรากฏการณ์ GCAP GOLD x Butterbear จนกระแสตอบรับแรงเกินต้าน จนทำยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ถล่มทลาย ล่าสุด GCAP GOLD ประกาศผุด “GCAP GOLD x Butterbear Official Store” แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่อาคาร GCAP GOLD บริเวณชั้น 1 ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเหล่ามัมหมี และคนรักทองคำ ซึ่งงานนี้แอบกระซิบว่า
ภายในร้านไม่ได้มีแค่สินค้าทองคำแท้คอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้เลือกซื้อเท่านั้น แต่มาพร้อมพื้นที่ออกแบบมาให้แฟน ๆ ได้ถ่ายภาพ เช็กอิน และสัมผัสโลกทองคำของน้องเนยในบรรยากาศที่สนุกและเป็นกันเอง แบบนี้สินะที่เรียกว่าสร้างประสบการณ์ เชื่อมต่อโลกความน่ารักแบบสุดคิวท์ของน้องเนย สู่การต่อยอดแห่งโลกการลงทุนทองคำกับ GCAP GOLD
“เตรียมตัวให้พร้อม! สิงหาคมนี้ พบกับอาณาจักรทองคำ ลิขสิทธิ์สุดคิวท์ของน้องเนย ไอเทมการลงทุนสุดฮอตแห่งปี แล้วมาร่วมเช็กอินกันที่ GCAP GOLD x Butterbear Official Store แห่งแรกจาก GCAP GOLD ณ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ งานนี้บอกเลยว่า... สายลงทุนทองคำและมัมหมีห้ามพลาด”