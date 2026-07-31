หุ้นรีบาวด์ตามต่างประเทศ แรงซื้อกลับหุ้นเทค-น้ำมันย่อ อาจกดดันกลุ่มพลังงาน

นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่ารีบาวด์กลับตัวขึ้นมา ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังจากเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น และมีแรงซื้อกลับหุ้นเทคโนโลยี เป็นปัจจัยหนุน Sentiment ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ปรับขึ้นตาม แม้สหรัฐรายงานตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 2/69 ออกมาต่ำกว่าคาด แต่เงินเฟ้อ PCE เป็นไปตามคาด ไม่ได้ส่งแรงกดดันเพิ่มเติม ประกอบกับราคาน้ำมันย่อตัวลงมา แต่อาจกดดันหุ้นกลุ่มน้ำมันในตลาดหุ้นไทยบ้าง พร้อมแนวต้าน 1,610-1,615 จุด แนวรับ 1,585-1,590 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้คาดว่ารีบาวด์กลับตัวขึ้นมา ตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังจากเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น โดยมีแรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีกลับเข้ามาหนุน ซึ่งเป็น Sentiment หนุนให้กับตลาดหุ้นเอเชียและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในวันนี้เช่นเดียวกัน
ขณะที่เมื่อคืนนี้มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาส 2/69 ออกมาต่ำกว่าคาด แต่ในส่วนของดัชนีเงินเฟ้อ PCE ออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้ ไม่ได้เป็นประเด็นที่กดดันเข้ามาเพิ่มเติมให้กับตลาด และทำให้ตลาดผ่อนคลายกังวลเงินเฟ้อลงในระยะสั้น แต่ตลาดหุ้นไทยวันนี้อาจจะมีแรงกดดันจากหุ้นในกลุ่มน้ำมันบ้าง หลังจากราคาน้ำมันมีการย่อตัวลง
พร้อมให้แนวต้าน 1,610-1,615 จุด แนวรับ 1,585-1,590 จุด