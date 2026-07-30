วิจัยกสิกรฯเปิด3ทางรอดแบงก์ประคองผลการดำเนินงานรับรายได้ดอกเบี้ยยังไร้แววฟื้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (8 แห่งที่จดทะเบียนใน SET) ในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า แม้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะถูกกดดันในภาวะดอกเบี้ยขาลง แต่กลุ่มแบงก์โดยรวมทยอยปรับตัวเพื่อให้ยังสามารถประคองผลการดำเนินงานไว้ได้ โดยแนวทางสำคัญมี 3 เรื่อง ได้แก่
เรื่องแรก คือ การบริหารต้นทุนเงินทุนเพื่อลดแรงกดดันต่อ NIM โดยในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในประเทศอยู่ในระดับต่ำและสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง การเร่งขยายสินเชื่อไม่ใช่ทางเลือกหลักในการประคองรายได้ดอกเบี้ย หลายแบงก์จึงหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการต้นทุนเงินฝากมากขึ้น ทั้งการทยอยปรับลดดอกเบี้ย การลดการพึ่งพาเงินฝากต้นทุนสูง และบริหารสภาพคล่องให้สอดคล้องกับแนวโน้มสินเชื่อ วิธีเหล่านี้ช่วยให้ต้นทุนเงินทุนลดลงต่อเนื่อง และทำให้การปรับลดของ NIM เริ่มชะลอลง แม้จะยังไม่ถึงขั้นฟื้นตัวอย่างชัดเจนก็ตาม
เรื่องที่สอง คือ การเพิ่มบทบาทของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ซึ่งทยอยเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2568 อย่างไรก็ดี ความสามารถในการสร้างรายได้ของแต่ละแบงก์ยังแตกต่างกันตามฐานลูกค้า ความเชี่ยวชาญ และโครงสร้างธุรกิจของแต่ละแห่ง หลายธนาคารพยายามต่อยอดฐานลูกค้าเดิมไปสู่บริการทางการเงินที่หลากหลาย เช่น Wealth Management กองทุน ประกัน และบริการผ่านช่องทางดิจิทัล ขณะเดียวกัน รายได้จากเงินลงทุน FVTPL เงินปันผล และธุรกิจในเครือก็เข้ามาช่วยเสริมผลประกอบการในบางช่วง อย่างไรก็ดี รายได้ส่วนนี้ยังขึ้นอยู่กับภาวะตลาด จึงช่วยชดเชยรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงได้เพียงบางส่วน และยังมีความผันผวนระหว่างไตรมาส
และเรื่องที่สาม คือ การเติบโตอย่างมีคุณภาพและการจัดการปัญหา NPL หลายแบงก์เดินหน้าจัดการหนี้เดิมผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ การขาย NPL และการตัดหนี้สูญ ทำให้สัดส่วน NPL เริ่มชะลอลงตั้งแต่ในช่วงไตรมาส 4/2568 ถึงไตรมาส 2/2569 อย่างไรก็ตาม การลดลงดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการเชิงรุกและผลของมาตรการแก้หนี้ มากกว่าการฟื้นตัวของความสามารถในการชำระหนี้ ดังนั้น Coverage Ratio ของภาพรวมทั้งระบบจึงยังคงอยู่ในในระดับสูง ซึ่งสะท้อนการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า
**จับตา3ประเด็นติดตามครึ่งปีหลัง**
สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานของกลุ่มแบงก์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มี 3 ประเด็นที่ต้องติดตาม คือ 1. NIM มีโอกาสฟื้นตัวได้จำกัด เนื่องจากต้นทุนการเงินได้ปรับลดลงไปมากแล้ว ขณะที่สินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงยังฟื้นตัวช้า (คาด NIM ใน 2H-2569 อาจใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 2.97% ใน 1H-2569) 2. รายได้ค่าธรรมเนียมยังมีบทบาทช่วยประคองผลประกอบการ แต่มีแนวโน้มชะลอลงจากฐานที่สูงและผลของหลักเกณฑ์ค่าบริการใหม่ (คาด Net Fee ใน 2H-2569 จะขยายตัวน้อยกว่า 3.5% YoY ชะลอลงจาก 16.8% YoY ใน 1H-2569) และ 3. คุณภาพสินทรัพย์ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตา เพราะความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้บางกลุ่มยังเปราะบาง